حصيلة الموت ترتفع في أميركا.. 1813 وفاة بـ24 ساعة

سجلت الولايات المتحدة 1813 وفاة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 84 ألفاً و59 وفاة، وفق أرقام نشرتها الأربعاء جامعة جونز هوبكنز التي تعد مرجعاً.

كما تفيد الحصيلة، التي تتضمن أرقاماً سُجلت حتى الساعة 20.30 بالتوقيت المحلي (00.30 بتوقيت غرينتش) الخميس بأن عدد الإصابات التي تم تشخيصها رسمياً بلغ حوالي 1.39 مليون، بزيادة 22 ألف إصابة خلال 24 ساعة.

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وعلى الرغم من هذه الأرقام، فتواصل الولايات الأميركية رفع إجراءات عزل السكان بدرجات متفاوتة.

إلى ذلك يفترض أن تستأنف فيرجينيا وولاية ميريلاند النشاط تدريجياً اعتباراً من الجمعة، بينما تم تمديد إجراءات العزل المفروضة في العاصمة الفدرالية وكان يفترض أن تنتهي في نهاية السبوع، حتى نهاية حزيران/يونيو.

وقالت رئيسة بلدية واشنطن موريال باوسر: "ندرك أن التسرع في عملية إعادة الفتح يمكن أن يؤدي إلى نتائج مفجعة".

ويتوقع أن يبلغ عدد الوفيات 113 ألفاً بحلول السادس من حزيران/يونيو حسب معدل 20 نموذجاً لدراسات أجراها علماء أوبئة في جامعة ماساتشوسيتس.