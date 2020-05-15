ترمب: ندرس إمكانية توفير اللقاح مجانا

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمعة، أن بلاده تدرس إمكانية توفير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد مجانا، وذلك بعدما أكد أنها تقوم بأسرع عملية لإيجاده.

وكان ترمب قد أضاف أن هناك تجارب لـ 14 لقاحاً ضد كوفيد 19، معلنا أن البلاد ستعود إلى وضعها الطبيعي بلقاح أو دونه.

وقال خلال مؤتمر خلية الأزمة الأميركية حول تطورات الجائحة، "متفائلون بأننا سنحصل على اللقاح في نهاية العام أو قبل ذلك، ونعمل مع آخرين في الخارج لإيجاد اللقاح، كما وحصلنا على موافقة لعدة أدوية لعلاج كوفيد 19"، مضيفا أنه "وبمجرد التوصل إلى لقاح فإن أميركا مستعدة لعملية إنتاج سريعة له"، موضحاً أن التجارب أظهرت مؤشرات جيدة.

موضوع يهمك أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن العلماء والباحثين يعملون بسرعة "مذهلة" لإيجاد حلول لمرض... الصحة العالمية تحذر: متلازمة غريبة تصيب الأطفال فيروس كورونا

كما تحدث عن انضمام عالمين متميزين في مجال اللقاحات لجهود مواجهة كورونا، وقال "سنقوم بإنتاج ملايين الجرعات من اللقاح بشراكة مع البنتاغون"، لافتا إلى أن الكل يبحث عن حل لكورونا وليس الأرباح.

"الاقتصاد ينتعش مع تخفيف القيود "

وأكد أن أميركا ستجتاز محنة الجائحة قائلاً: "أزمة كورونا ستتلاشى في مرحلة ما وسنفتح مدارسنا وسيعود الاقتصاد لقوته"، مشيراً إلى أن الولايات لن تغلق بسبب الوباء.

يأتي إعلان ترمب عن عملية التعجيل في وقت يرى فيه الكثير من الخبراء أن اللقاح الفعال هو الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تعود بها الحياة إلى وضعها الطبيعي للأشخاص الذين يخضعون لأوامر البقاء في المنزل أو الشركات التي أصبحت عملياتها محدودة، إلا أن ترمب أوضح أنه لا يشارك هذا الرأي، مصراً على أن الاقتصاد ينتعش بالفعل بالتزامن مع تخفيف بعض الدول لقواعدها الصارمة.

وعلى الرغم من أن الرئيس أكد ثقته في أن اللقاح سيكون متاحا في غضون أشهر، إلا أنه قلل من الأهمية التي قد يحظى بها في مساعدة الأميركيين على العودة إلى حياتهم الطبيعية، قائلا: "نعتقد أننا سنحصل على لقاح في المستقبل القريب، وإذا فعلنا ذلك، فسوف نكون قطعنا حقاً خطوة كبيرة إلى الأمام، وإذا لم نفعل ذلك، فسوف نكون مثل العديد من الحالات الأخرى، حيث تقع المشكلة، ثم تختفي في وقت ما".

"لقاح نهاية العام"

جاء ذلك بعد أن أعلن وزير الصحة الأميركي، الجمعة، عن أمله في الوصول إلى لقاح ضد فيروس كورونا نهاية العام الجاري 2020.

وقال "نأمل أن يكون لدينا لقاح فعال ضد كورونا في نهاية العام".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، رجح أن يتم الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا في موعد أقصاه نهاية العام الحالي، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها بعض الولايات في ما يتعلق بعودة الحياة الاقتصادية، مضيفا أثناء استعداده لمغادرة البيت الأبيض لزيارة مركز توزيع المعدات الطبية في بنسلفانيا أمس الخميس، "أعتقد أننا سنحصل على لقاح بحلول نهاية العام"، مضيفاً أن توزيع اللقاح "سيتم في نفس الوقت تقريباً".

299 ألف وفاة وأميركا الأولى

إلى ذلك، أودى فيروس كورونا المستجدّ على الأقل بـ299 ألفاً و638 شخصاً حول العالم منذ ظهر في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، حسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس الساعة 19,00 ت.غ الخميس استناداً إلى مصادر رسميّة. فيما سُجّلت أكثر من أربعة ملايين و395 ألفاً و790 إصابة في 196 بلداً ومنطقة.

وسجّلت الولايات المتحدة التي ظهر فيها الوباء بداية شباط/فبارير، أعلى حصيلة إجماليّة للوفيّات بلغت 84985 من بين مليون و401 ألف و948 إصابة. وأعلِن تعافي 243 ألفاً و430 شخصاً على الأقلّ.