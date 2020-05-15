ترمب: متفائلون بالحصول على لقاح كورونا نهاية العام

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمعة، أن بلاده تقوم بأسرع عملية لإيجاد لقاح لفيروس كورونا، وتركز الآن على تجارب لـ 14 لقاحاً ضد كوفيد 19.

وقال خلال مؤتمر خلية الأزمة الأميركية حول تطورات الجائحة، "متفائلون بأننا سنحصل على اللقاح في نهاية العام أو قبل ذلك، ونعمل مع آخرين في الخارج لإيجاد اللقاح، كما وحصلنا على موافقة لعدة أدوية لعلاج كوفيد 19".

كما قال إنه "بمجرد التوصل إلى لقاح نحن مستعدون لعملية إنتاج سريعة له"، موضحاً أن التجارب أظهرت مؤشرات جيدة.

موضوع يهمك أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن العلماء والباحثين يعملون بسرعة "مذهلة" لإيجاد حلول لمرض... الصحة العالمية تحذر: متلازمة غريبة تصيب الأطفال فيروس كورونا

هذا وتحدث ترمب عن انضمام عالمين متميزين في مجال اللقاحات لجهود مواجهة كورونا، وقال "سنقوم بإنتاج ملايين الجرعات من اللقاح بشراكة مع البنتاغون".

وقال "الكل يبحث عن حل لكورونا وليس الأرباح".

وأكد ترمب أن أميركا ستجتاز محنة الجائحة قائلاً "أزمة كورونا ستتلاشى في مرحلة ما وسنفتح مدارسنا وسيعود الاقتصاد لقوته"، مشيراً إلى أن الولايات لن تغلق بسبب الوباء.

جاء ذلك بعد أن أعلن وزير الصحة الأميركي، الجمعة، عن أمله في الوصول إلى لقاح ضد فيروس كورونا نهاية العام الجاري 2020.

وقال "نأمل أن يكون لدينا لقاح فعال ضد كورونا في نهاية العام".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، رجح أن يتم الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا في موعد أقصاه نهاية العام الحالي، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها بعض الولايات في ما يتعلق بعودة الحياة الاقتصادية.

وقال أثناء استعداده لمغادرة البيت الأبيض لزيارة مركز توزيع المعدات الطبية في بنسلفانيا أمس الخميس، "أعتقد أننا سنحصل على لقاح بحلول نهاية العام"، مضيفاً أن توزيع اللقاح "سيتم في نفس الوقت تقريباً".

إلى ذلك، أودى فيروس كورونا المستجدّ على الأقل بـ299 ألفاً و638 شخصاً حول العالم منذ ظهر في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، حسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس الساعة 19,00 ت.غ الخميس استناداً إلى مصادر رسميّة. فيما سُجّلت أكثر من أربعة ملايين و395 ألفاً و790 إصابة في 196 بلداً ومنطقة.

وسجّلت الولايات المتحدة التي ظهر فيها الوباء بداية شباط/فبارير، أعلى حصيلة إجماليّة للوفيّات بلغت 84985 من بين مليون و401 ألف و948 إصابة. وأعلِن تعافي 243 ألفاً و430 شخصاً على الأقلّ.