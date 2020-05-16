بعد غضب وامتعاض.. أميركا تستأنف تمويل الصحة العالمية

تتجه الولايات المتحدة إلى استئناف تمويل منظمة الصحة العالمية، بعد امتعاض الرئيس الأميركي دونالد ترمب من طريقة تعامل المنظمة مع الموقف الصيني، وتبنيها وجهة نظر بكين تجاه التعامل مع فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم.

فقد أظهرت مسودة رسالة، بحسب ما أفادت، السبت، شبكة فوكس نيوز، أن الإدارة الأميركية تعتزم استئناف تمويل المنظمة العالمية جزئيا.

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وجاء في الرسالة أن إدارة ترمب "ستوافق على دفع ما يصل إلى ما تدفعه الصين من الإسهامات المقررة" للمنظمة.

تشجيع "التضليل" الصيني

يذكر أن ترمب كان علق مساهمات الولايات المتحدة في 14 أبريل، متهما إياها بتشجيع "التضليل" الصيني بشأن تفشي الفيروس التاجي. وقال في حينه إن إدارته ستبدأ مراجعة للمنظمة.

كما اتهمها بـ"سوء إدارة" أزمة تفشّي الفيروس المستجد، قائلاً في حينه إن "العالم تلقّى الكثير من المعلومات الخاطئة حول انتقال العدوى والوفيات" الناجمة عن الوباء.

إلى ذلك، اعتبر أن "المنظمة الأممية فشلت كليا في تقديم معلومات شفافة حول الفيروس".

وفي مطلع أبريل، اتهم ترمب المنظمة العالمية بالانحياز للصين وتبني مواقفها. كما تساءل لاحقاً عن أسباب تجاهل المنظمة لرسالة إلكترونية من مسؤولي الصحة في تايوان أواخر ديسمبر/كانون الأول، حملت تنبيها منهم باحتمال انتقال الفيروس بين البشر.

كما تساءل أيضا عن السبب الذي دفعها لتقديم ادعاءات إما غير دقيقة أو مضللة حول الوباء في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، أي مع بداية تفشي الجائحة حول العالم، بحسب تعبيره.