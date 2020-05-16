ترمب: سأنتصر على بايدن.. والمنافسة الحقيقية مع الأشرار

I’m not running against Sleepy Joe Biden. He is not even a factor. Never was, remember 1% Joe? I’m running against the Radical Left, Do Nothing Democrats & their partner, the real opposition party, the Lamestream Fake News Media! They are vicious & crazy, but we will WIN! https://t.co/ltdHSmaMYT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 16, 2020

عبر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم السبت، عن ثقته في الفوز على منافسه الديمقراطي المحتمل، جو بايدن. وقال "سأنتصر على بايدن النعسان".

وأضاف في تغريدة على تويتر أن بايدن ليس منافسه الحقيقي، لأنه ليس ذا أهمية بل المنافسة الحقيقية هي مع اليسار المتطرف ووسائل الإعلام المزيفة. وتابع: "إنهم أشرار ومجانين".

وختم ترمب تغريدته قائلاً "سننتصر".

كان ترمب قد قال في وقت سابق: "إننا نقوم باختبارات أكثر بكثير وأفضل من أي دولة أخرى في العالم، لكن الإعلام لا يفعل شيئا سوى الشكوى.. ومهما كان العمل الذى يتم تنفيذه جيدا، فالأمر كذلك أيضا بالنسبة لأجهزة التنفس الصناعي، فإنها، أي وسائل الإعلام، لا تقول أبدا إننا نقوم بعمل رائع، إنهم فقط يشكون بشراسة".

ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض، يهاجم الرئيس الأميركي وسائل الإعلام مرارا، لكنه كثف هجومه في الفترة الأخيرة بعد انتقادات متزايدة له في الصحف وبعض الشبكات الإخبارية الليبرالية، كما شهدت المؤتمرات الصحافية اليومية لترمب حول كورنا مشادات أحيانا بينه وبين الصحافيين.