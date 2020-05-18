820 وفاة بكورونا في أميركا و7 إصابات فقط بالصين

سجّلت الولايات المتحدة الأميركية 820 وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجماليّ الوفيّات لديها إلى نحو 90 ألفاً، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز في الساعات الأولى من صباح الاثنين، فيما سجلت الصين 7 إصابات جديدة فقط.

وحصيلة الوفيّات اليومية (820) هي الأدنى منذ العاشر من مايو، حسب الجامعة التي تتّخذ بالتيمور مقرّاً.

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كما أشارت الجامعة إلى أنّ عدد الإصابات في البلاد يبلغ 1,486,376 إصابة.

وهذا العدد يمثّل أكثر من 30% من الحالات المسجّلة في العالم، حسب معلومات من مصادر وطنية رسمية جمعتها وكالة "فرانس برس".

ووجّه المستشار الاقتصادي بيتر نافارو وهو مسؤول في البيت الأبيض، انتقادا شديدا الأحد لمراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، ملقيا باللوم عليها في أسابيع من التأخير في استجابة الولايات المتحدة للوباء.

يأتي ذلك فيما قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، إن البلاد سجلت 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، ارتفاعا من خمس حالات في اليوم السابق.

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كما سجلت البلاد 18 حالة إصابة جديدة دون أعراض مقابل 12 حالة في اليوم السابق.

وفي المكسيك، قالت السلطات إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد زادت إلى 49,219 بينما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 5177.

ويقول الخبراء إن المكسيك شهدت زيادة طفيفة في معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا مقارنة بالمتوسط العالمي حتى الآن بسبب الانتشار الواسع لأمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة.