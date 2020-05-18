بومبيو يحذر الصين من التدخل بعمل صحفيين أمريكيين

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأحد، إنه علم أن الحكومة الصينية هددت بالتدخل في عمل الصحفيين الأميركيين في هونغ كونغ، مضيفا أن أي قرار يؤثر على استقلالها من شأنه التأثير على تقييم الولايات المتحدة لوضعها.

وقال بومبيو في بيان "هم صحفيون ينتمون للصحافة حرة وليسوا كوادر للدعاية، وتقاريرهم القيمة تصل إلى المواطنين الصينيين

والعالم".

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وقبيل ذلك وفي سياق متصل أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لقناة فوكس نيوز أن معلومات واشنطن عن مختبر ووهان ليست جيدة في إشارة جديدة لإمكانية خروج فيروس كورونا منه، كما أشار إلى أنه لا يريد التحدث الآن مع الرئيس الصيني وأنه ربما يقطع العلاقات بالكامل مع بكين.

يأتي هذا بينما كشفت قناة فوكس نيوز عن اعتقال بروفسور في جامعة كليفلاند الأميركية بسبب علاقته المالية مع الصين.

وقالت القناة إن البروفسور المعتقل متهم بتسريب أبحاث لقاح كورونا إلى الصين.

يذكر أن الـFBI كان قد حذر قبل أيام من محاولة صينية لقرصنة وسرقة أبحاث تتعلق بلقاح كورونا.