ترمب يكشف: لهذا أتناول هيدروكسي كلوروكين

بعد أن كان أعلن عن تناوله دواء هيدروكسي كلوروكين منذ حولي 10 أيام، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الثلاثاء، إن "هذا القرار شخصي ولحماية إضافية".

ودافع ترمب عن قراره استخدام العقار الخاص بعلاج الملاريا لمواجهة فيروس كورونا المستجد على الرغم من التحذيرات الطبية، لافتاً إلى أن الأمر يرجع للأفراد لاتخاذ قرارهم في هذا الشأن.

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كما صرح للصحافيين خلال زيارته للكونغرس أنه يعتقد بأن عقار هيدروكسي كلوروكين "يعطيك مستوى إضافياً من الأمان"، لكنه لم يقدم أي دليل على ذلك. وأضاف "سيتعين على الناس أن يتخذوا قرارهم بأنفسهم".

يذكر أن إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية كانت حذرت من الآثار الجانبية الخطيرة المحتملة التي قد تنجم عن استخدام هذا العقار لعلاج مرضى كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.

تقليص اللوائح التنظيمية

إلى ذلك وقع الرئيس الأميركي، الثلاثاء، أمراً تنفيذياً يوجه الوكالات الاتحادية إلى تقليص اللوائح التنظيمية، وهو تحرك قال إنه سيساعد الاقتصاد على التعافي من تداعيات جائحة كورونا.

وقال ترمب، الذي وقع الأمر التنفيذي في اجتماع لمجلس الوزراء، إنه أصدر تعليمات إلى الوكالات الاتحادية لإلغاء "اللوائح التنظيمية غير الضرورية التي تعطل التعافي الاقتصادي".

كما أضاف: "أعطي تعليماتي للوكالات بأن تراجع مئات اللوائح التنظيمية التي علقناها بالفعل استجابة للفيروس، وأن تجعل هذا التعليق دائماً حيثما يكون ممكناً".

مليون و504830 إصابة

وأعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة بالفيروس المستجد وصل إلى مليون و504830، بزيادة قدرها 24481 حالة عن العدد السابق، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 933 إلى 90340.

وهذه الحصيلة لحالات مرض الجهاز التنفسي كوفيد-19 الذي يسببه كورونا هي حتى الساعة الرابعة من مساء يوم 18 مايو/أيار بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

كما لا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات التي تسجلها الولايات بشكل منفرد.