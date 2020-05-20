أميركا تفرض عقوبات على وزير الداخلية الإيراني

تواصل وزارة الخزانة الأميركية فرض المزيد من العقوبات على طهران، حيث فرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات بحق وزير الداخلية الإيراني وثمانية مسؤولين آخرين، فضلاً عن شركة عامة، لاتهامهم بـ"انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

وأعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان "النظام الإيراني يقمع بعنف معارضة الشعب الإيراني، بما في ذلك التظاهرات السلمية، بعنف جسدي ونفسي".

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هذا وكانت الوزارة فرضت أمس الثلاثاء، عقوبات على شركة صينية بعد اتهامها بالتعاون مع شركة الطيران الإيرانية "ماهان إير"، المدرجة ضمن القائمة السوداء للعقوبات الأميركية.

وقالت في بيان إن شركة "شنغهاي سانت لوجيستيكس" عملت وكيلاً لشركة "ماهان إير" في المدينة الصينية وقدمت لها خدمات إدارية. وحذر البيان من فرض مزيد من العقوبات على من يتعاملون مع شركة الطيران الإيرانية.

يذكر أن واشنطن فرضت عقوبات على شركة الطيران الإيرانية عام 2011، قائلة إنها قدمت دعمًا ماليًا وغير مالي للحرس الثوري الإيراني.