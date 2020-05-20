بعد تحذير ترمب لإيران.. بحرية أميركا: ابتعدوا عن سفننا

أصدرت البحرية الأميركية، الثلاثاء، تحذيراً للسفن بالبقاء بعيداً 100 متر عن سفنها الحربية وإلا ربما "تفسر على أنها تهديد وتواجه إجراءات دفاعية قانونية".

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كما قال مسؤول أميركي شريطة عدم الكشف عن هويته إن الإشعار الجديد ليس تغييراً في قواعد الاشتباك الخاصة بالجيش الأميركي.

وأوردت رويترز هذا التحذير الجديد الذي صدر بالتفصيل في إشعار إلى البحارة.

يشار إلى أن هذا التحذير جاء في أعقاب تهديد وجهه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الشهر الماضي، أصدر فيه تعليمات للبحرية الأميركية بإطلاق النار على أي سفن إيرانية تتحرش بالسفن الأميركية.