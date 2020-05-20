ترمب: قمة مجموعة الـ 7 قد تعقد بكامب ديفيد بحضور القادة

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء إلى إمكانية انعقاد قمة مجموعة السبع في حزيران/يونيو في كامب ديفيد وليس عبر دائرة الفيديو كما كان مقررا بسبب تفشي كورونا المستجد.

Now that our Country is “Transitioning back to Greatness”, I am considering rescheduling the G-7, on the same or similar date, in Washington, D.C., at the legendary Camp David. The other members are also beginning their COMEBACK. It would be a great sign to all - normalization! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 20, 2020

وكتب في تغريدة "الآن بدأنا العودة إلى عظمتنا أنوي إعادة برمجة قمة مجموعة السبع في التاريخ نفسه تقريبا لكن في كامب ديفيد المكان التاريخي".

وأضاف "بدأ الأعضاء الآخرون في مجموعة السبع عودتهم أيضا. سيكون ذلك رمزا رائعا للجميع. عودة الأمور إلى طبيعتها!".

وكان من المقرر أن تعقد قمة مجموعة السبع التي تستضيفها الولايات المتحدة هذا العام في حزيران/يونيو في كامب ديفيد. ولكن في آذار/مارس، أعلن البيت الأبيض أن الاجتماع رفيع المستوى سيُعقد عن بعد على وقع تفشي الوباء.

وتتناوب دول مجموعة السبع، بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، في تنظيم التجمع سنويا.