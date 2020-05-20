زعيم الأغلبية يدعم استدعاء مسؤولي أوباما.. "نريد إجابات"

في خطوة قد تكون مؤثرة على مسار الانتخابات الأميركية، أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الثلاثاء دعمه الجهود الرامية إلى استدعاء مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

وأشار ماكونيل، الذي كان يتحدث من مجلس الشيوخ، إلى اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ التي يرأسها السيناتور ليندسي غراهام . وقال "الجمهوريون في مجلس الشيوخ يتخذون خطوات لإصدار مذكرات استدعاء جديدة لمجموعة واسعة من مسؤولي إدارة أوباما. ... إن الشعب الأميركي يستحق إجابات حول كيفية حدوث مثل هذه الانتهاكات. ونحن نعتزم الحصول على تلك الإجابات".

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كما أضاف "إدارة أوباما استخدمت قانون الاستخبارات الأجنبية للتجسس على حملة الرئيس دونالد ترمب، ووجد المفتش العام لوزارة العدل مايكل هورويتز ما مجموعه 17 خطأ وإغفالا في مذكرات التحقيق ضد مستشار حملة ترمب السابق كارتر بيج". وتابع "هذه من ضمن إحدى الحقائق التي أمضى منتقدو الرئيس ترمب الديمقراطيون سنوات في وصف نظريات المؤامرة ".

"التدخل الروسي"

وكان جراهام أعلن مساء الاثنين أنه سيطلب من اللجنة التصويت على أمر الاستدعاءات كجزء من التحقيق في المحاكمة التي أنشأها قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية وتحقيق مكتب التحقيقات الفدرالي في التدخل الروسي المزعوم في انتخابات 2016.

وسيغطي استدعاء غراهام العشرات من المسؤولين بمن فيهم المدعي العام وليام بار ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي ، وكذلك نائب المدعي العام السابق سالي ييتس، ومستشارة الأمن القومي السابقة سوزان رايس، ونائب المدعي العام السابق رود روزنشتاين، ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي.

من جهته أشار السناتور رون جونسون رئيس لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ إلى أنه سينظر أيضا في التحقيق ضد مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين. وكان هو أيضا قد أعلن فتح تحقيق واسع النطاق حول المخالفات المحتملة أو تضارب المصالح الناجمة عن إدارة أوباما.