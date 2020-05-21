أميركا تسجل أكثر من ربع وفيات العالم.. والإجمالي 93400

سجلت الولايات المتحدة 1561 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليتجاوز بذلك إجمالي الوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 في هذا البلد 93 ألفاً و400 وفاة، وفق إحصاء لجامعة جونز هوبكنز مساء الأربعاء.

وهذه الحصيلة اليومية تناهز تقريباً تلك التي سجلت مساء الثلاثاء وبلغت 1539 وفاة في بلد هو، بفارق شاسع عن بقية دول العالم، الأول من حيث أعداد المصابين بوباء كوفيد-19 (1,55 مليون مصاب من أصل 12,6 مليون فحص مخبري)، وفقاً لبيانات نشرتها الجامعة مساء الأربعاء في الساعة 20.30 (00.30 بتوقيت غرينتش الخميس).

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يشار إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تعد لوحدها أكثر من ربع الوفيات الناجمة عن الفيروس الفتاك في العالم والتي تجاوز عددها 326 ألف وفاة.

وأظهرت بيانات الجامعة ومقرّها بالتيمور أن أكثر من 294 ألف مصاب بالفيروس في الولايات المتحدة تماثلوا للشفاء.

أما من حيث نسبة توزع الوفيات على الولايات، فقد تبوأت ولاية نيويورك المركز الأول إذ سجلت لوحدها حوالي ثلث الوفيات الناجمة عن الفيروس في عموم أنحاء البلاد.

وبعدما كانت الولايات المتحدة تسجل يومياً أكثر من ألفي وفاة بالفيروس يومياً خلال الفترة الممتدة بين مطلع نيسان/أبريل ومطلع أيار/مايو، باتت الحصيلة اليومية للوفيات خلال الأيام العشرة الماضية دون الألفي حالة، لا بل إنها انخفضت أحياناً إلى ما دون الألف وفاة في اليوم.

113 ألف وفاة بحلول 13 يونيو

بدوره تراجع عدد الإصابات اليومية الجديدة بالفيروس بالمقارنة مع كانت عليه في منتصف نيسان/أبريل، إذ باتت الولايات المتحدة تسجل حوالي 20 ألف إصابة جديدة يومياً (23 ألفاً و600 بين الثلاثاء والأربعاء).

ووفقاً لمقياس وضعه باحثون في جامعة ماساتشوستس استناداً إلى تسعة نماذج وبائية، يتوقع أن تسجل الولايات المتحدة 113 ألف وفاة بكوفيد-19 بحلول 13 حزيران/يونيو.

وهذه الدراسة التي نشرت الثلاثاء بالتزامن مع إقرار ولايات عدة إجراءات لإعادة فتح اقتصاداتها، تتوقع بالتالي وفاة حوالي 22 ألف أميركي إضافي بسبب كورونا في غضون 25 يوماً.