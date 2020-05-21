استطلاع: ترمب يتقدم على جو بايدن في الولايات المتأرجحة

رغم كثرة الاستطلاعات التي رجحت تقدم المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن على الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلا أن استطلاعيين كبيرين أجرتهما وسائل إعلام منحازة لبايدن وهي CNN والـ CNBC الأميركية أظهرت تقدم ترمب في ولايات ساحة المعركة أو المتأرجحة وهي الولايات التي عادة ما ترجح فوز الرؤساء في الانتخابات الأميركية.

الاقتصاد.. يرجح كفة الانتخابات

فبعد السي إن إن، كشف استطلاع للرأي أجرته شبكة CNBC ونشر يوم الأربعاء، أن الرئيس ترمب يتفوق على جو بايدن، المرشح المفترض للحزب الديمقراطي، في الولايات الرئيسية المتأرجحة، ويتصدر أيضا الدعم بين الناخبين المستقلين في تلك الولايات.

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وأظهر الاستطلاع الذي أجري بين 5408 ناخبين محتملين في ولايات أريزونا وفلوريدا وميشيغن وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا وويسكونسن في الفترة من 15 إلى 17 أيار/مايو، أن الرئيس يتقدم على بايدن بنسبة 48 في المئة إلى 46 في المئة.

كما يظهر الاستطلاع أن ترمب يتمتع بميزة أكبر بين الناخبين المستقلين في ولايات ساحة المعركة تلك، حيث إنه أفضل من نائب الرئيس السابق بنسبة 41 في المئة إلى 32 في المئة.

موجة فيروس ثانية

وفي حين لا يزال الناخبون منقسمين حول من سيتعامل مع وباء الفيروس التاجي بشكل أفضل، يعتقد الناخبون أن ترمب سيؤدي مهمة أفضل في التعامل مع الاقتصاد للمضي قدماً، بنسبة 51 إلى 40 في المئة. وهي النسبة الأهم لأن الاقتصاد هو من يرجح كفة الانتخابات.

الجمهوريون، عموما، لديهم نظرة أكثر إيجابية عندما يتعلق الأمر بالفيروس التاجي. ويعتقد 71 في المئة من الجمهوريين أن الأمور آخذة في التحسن، ولكن الديمقراطيين والمستقلين يميلون إلى الاختلاف.

ويعتقد 35 في المئة فقط من المستقلين أن الأمور فى طريقها إلى التحسن، مع تقلص النسبة بشكل أكبر بين الديمقراطيين، حيث بلغت 12 فى المئة. كما وجد المسح أن الديمقراطيين والمستقلين يؤمنون أن الولايات المتحدة ستشهد موجة ثانية من الفيروس بنهاية العام.