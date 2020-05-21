إعلان نتائج تحقيق خطير ضد بايدن الشهر المقبل.. وحملته ترد

يستعد الجمهوريون لفتح العديد من التحقيقات ضد نائب الرئيس الأميركي السابق والمرشح الرئاسي جو بايدن في قضايا فساد وتجسس قبل الانتخابات المقبلة في نوفمبر 2020، وهي بحسب مراقبين قد تضر بحظوظه الانتخابية، وأعلن رئيس لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور رون جونسون، الأربعاء، أنه يريد نشر تقرير عن تحقيقه المستقل الذي تناول شركة الغاز الأوكرانية Burisma Holdings وهانتر بايدن في أقرب وقت ممكن الشهر المقبل.

وأبلغ جونسون الصحافيين: "أود أن أخرج شيئا في الإطار الزمني لشهر يونيو، شخصيا، بالتأكيد قبل عطلة أغسطس".

وكان السيناتور جونسون والسيناتور تشاك غراسلي (من ولاية أيوا) قد أعلنا عن فتح تحقيق واسع النطاق في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وجزء منها عن نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن.

وقالوا في طلب للحصول على معلومات في وقت سابق من هذا العام، إنهم يبحثون في "تضارب المصالح المحتمل الذي تشكله الأنشطة التجارية لهانتر بايدن وشركائه خلال إدارة أوباما".

ومنذ ذلك الحين، تلقى جونسون وغراسلي وثائق من وكالات متعددة، بما في ذلك وزارتا الخارجية والخزانة والمحفوظات الوطنية.

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وأشار جونسون، يوم الأربعاء، إلى أن الموظفين يقومون بتجميع التقرير عندما يحصلون على المعلومات من الإدارات ويراجعون ذلك ويكتبون أقسامًا من التقرير. وعندما نعتقد أن لدينا قدرًا كافيًا من المعلومات هنا لسرد القصة الأساسية بشكل أساسي، سنجمع كل تلك المقالات ونصدر تقريرنا.

وتأتي تعليقاته بعد تصويت الجمهوريين على لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ، يوم الأربعاء، لإصدار أمر الاستدعاء الأول للتحقيق. كما أنها أول أمر استدعاء يخرج من أي من تحقيقات الحزب الجمهوري المرتبطة بإدارة أوباما.

ويطلب أمر الاستدعاء التسجيلات من 1 يناير 2013 إلى الوقت الحاضر "المتعلقة بالعمل لصالح أو نيابة عن Burisma Holdings أو الأفراد المرتبطين بشركة Burisma." وطلب جونسون أيضًا إجراء مقابلة مع كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة Blue Star لمناقشة أمر الاستدعاء.

حملة بايدن ترد

من جهتها، قال أندرو بيتس، المتحدث باسم حملة جو بايدن، إن جونسون "يدير مهمة سياسية لدونالد ترمب" في منتصف أزمة تفشي فيروس كورونا، بما في ذلك محاولة "إحياء تشويه بغيض، تم كشفه سابقًا ضد نائب الرئيس بايدن".