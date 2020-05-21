ترمب يعلن التوقف عن تناول هيدروكسي كلوروكين.. قريباً

بعد إعلانه في وقت سابق هذا الأسبوع عن تناوله العقار الخاص بعلاج الملاريا لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأربعاء، إن النظام الذي كان يتبعه بتناول دواء هيدروكسي كلوروكين سينتهي خلال يوم أو يومين.

وكان ترمب قد كشف، الاثنين، أنه يتناول الدواء رغم تحذيرات طبية بشأن أعراضه الجانبية الخطيرة المحتملة وتساؤلات بشأن مدى فعاليته في الوقاية من مرض كوفيد-19.

موضوع يهمك في وقت تواصل الفصائل الموالية لتركيا انتهاكاتها بسوريا من سرقة محاصيل زراعية إلى اعتقال مدنيين وابتزاز عائلاتهم، اشتبكت... محاصيل القمح والشعير تشعل قتالاً بين فصائل تركيا بالحسكة سوريا

وقال الثلاثاء إن "هذا القرار شخصي ولحماية إضافية".

كما دافع عن قراره استخدام هذا العقار، لافتاً إلى أن الأمر يرجع للأفراد لاتخاذ قرارهم في هذا الشأن.

إلى ذلك صرح للصحافيين خلال زيارته للكونغرس، أنه يعتقد بأن عقار هيدروكسي كلوروكين "يعطيك مستوى إضافياً من الأمان"، لكنه لم يقدم أي دليل على ذلك. وأضاف "سيتعين على الناس أن يتخذوا قرارهم بأنفسهم".

يذكر أن إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية كانت حذرت من الآثار الجانبية الخطيرة المحتملة التي قد تنجم عن استخدام هذا العقار لعلاج مرضى كوفيد-19.