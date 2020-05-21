حادثة ثانية بغضون أيام.. تحطم طائرة بفلوريدا ونجاة الطيار

NEWS RELEASE: An F-35A Lightning II assigned to the 58th Fighter Sq crashed upon landing around 9:30 p.m. today @TeamEglin. The pilot successfully ejected and was transported to the 96th Medical Group for evaluation and monitoring. The pilot is in stable condition. Cont. — Eglin Air Force Base (@TeamEglin) May 20, 2020

تحطمت طائرة مقاتلة أميركية أثناء هبوطها في قاعدة بولاية فلوريدا، لكن الطيار استطاع الخروج منها ونجا من الموت.

وذكر مكتب الشؤون العامة بقاعدة ايغلين الجوية في منطقة "فلوريدا بانهاندل" في بيان صحافي، أن طائرة مقاتلة من طراز "إف-35 أيه لايتنينغ 2" تحطمت مساء الثلاثاء في القاعدة، حيث كان الطيار عائدا من رحلة تدريب روتينية.

وأضاف المكتب أن الطيار قفز من الطائرة قبل التحطم، ونُقل إلى مستشفى وهو في حالة مستقرة. والطيار عضو في السرب المقاتل 58، ولم يتم الكشف عن اسمه.

جاء الحادث بعد أربعة أيام من تحطم طائرة مقاتلة من طراز "إف-22" على بعد حوالي 20 كيلومترًا من القاعدة. استطاع هذا الطيار القفز أيضا، ونجا.