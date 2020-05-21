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حادثة ثانية بغضون أيام.. تحطم طائرة بفلوريدا ونجاة الطيار

المصدر: فلوريدا - أسوشييتد برس
أرشيفية
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تحطمت طائرة مقاتلة أميركية أثناء هبوطها في قاعدة بولاية فلوريدا، لكن الطيار استطاع الخروج منها ونجا من الموت.

وذكر مكتب الشؤون العامة بقاعدة ايغلين الجوية في منطقة "فلوريدا بانهاندل" في بيان صحافي، أن طائرة مقاتلة من طراز "إف-35 أيه لايتنينغ 2" تحطمت مساء الثلاثاء في القاعدة، حيث كان الطيار عائدا من رحلة تدريب روتينية.

وأضاف المكتب أن الطيار قفز من الطائرة قبل التحطم، ونُقل إلى مستشفى وهو في حالة مستقرة. والطيار عضو في السرب المقاتل 58، ولم يتم الكشف عن اسمه.

جاء الحادث بعد أربعة أيام من تحطم طائرة مقاتلة من طراز "إف-22" على بعد حوالي 20 كيلومترًا من القاعدة. استطاع هذا الطيار القفز أيضا، ونجا.

كلمات دالّة

#فلوريدا, #طائرة

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