ترمب: لن نغلق البلاد مرة أخرى في حال حدوث موجة كورونا ثانية

قال الرئيس دونالد ترمب، الخميس، إن الولايات المتحدة لن تغلق البلاد في حالة حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا.

وأوضح ترمب للصحفيين: "يقول الناس إن هذا احتمال واضح للغاية، وسنقوم بإطفاء الحرائق. لن نغلق البلاد"، جاء ذلك خلال جولة في مصنع تصنيع فورد في يبسيلانتي، ميشيغان، عندما سُئل عما إذا كان قلقا بشأن موجة ثانية من COVID-19.

وأعرب ترمب عن ثقته في قدرة البلاد على احتواء تفشي المرض في المستقبل، قائلا إنه سواء كان ذلك موجة لاهبة أو غيرها "نحن سنعمل على إخمادها لكننا لن نغلق بلادنا".

وقد أعلنت جميع الولايات الخمسين عن خطط للبدء في تخفيف القيود التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا التاجي، وفتح اقتصاداتها بسرعات متفاوتة حتى يتمكن الأميركيون من البدء في العودة إلى الحياة الطبيعية.

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وقد أبلغت ولايات مثل تكساس وكارولينا الشمالية وأريزونا عن ارتفاع أعداد حالات الفيروس التاجي بعد أن شرعت في إعادة فتح ولاياتها.

يُذكر أن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أحصت، الخميس، 1397 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما أعلن الرئيس ترمب عزمه تنكيس الأعلام الأميركية، تكريما لضحايا الوباء الفتاك الذي زاد عددهم عن 93 ألف وفاة.