ترمب يلمح لتنظيم تجمعات انتخابية "مفتوحة" بسبب كورونا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إنه قد يضطر إلى تنظيم تجمعات انتخابية في أماكن مفتوحة إلى أن ينحسر وباء فيروس كورونا.

وقال ترمب للصحفيين، خلال جولة بمصنع تابع لشركة فورد للسيارات في ابسلانتي بولاية ميشيجان: "علينا أن نعود إلى التجمعات الانتخابية.. أعتقد أن ذلك سيكون عاجلا وليس آجلا".

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يُذكر أنه يتبقى نحو 5 أشهر على الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر.

وقال مسؤول كبير بحملة ترمب إن مسؤولي الحملة عقدوا اجتماعات الأسبوع الماضي وبحثوا كيفية وموعد استئناف التجمعات الانتخابية الكبيرة التي يطوق إليها ترمب.

وأضاف أن الحملة تهدف لاستئناف التجمعات الانتخابية في منتصف يونيو على أقرب تقدير، مشيرا إلى أن المواقع المفضلة هي الولايات التي تشهد منافسة محتدمة مثل ويسكونسن وفلوريدا وبنسلفانيا وميشيجان.