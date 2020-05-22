مجلس الشيوخ يقر تعيين مرشح ترمب لرئاسة المخابرات

صوّت مجلس الشيوخ الأميركي يوم الخميس على تعيين النائب الجمهوري عن ولاية تكساس جون راتكليف في منصب مدير المخابرات الوطنية (DNI).

وكانت نتيجة التصويت 49-44. وتأتي هذه العملية بعد أن أعلن دان كوتس السابق استقالته في يوليو 2019، ثم كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن ترشيحه راتكليف على Twitter بعد فترة وجيزة.

وفي أغسطس 2019، سحب ترمب ترشيحه، قائلاً إنه ستكون هناك عملية تأكيد صعبة. وعمل مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، جوزيف ماغواير ، كمدير بالإنابة بين أغسطس 2019 وفبراير 2020. ثم بعد ذلك تم تكليف ريتشارد غرينيل السفير الأميركي في ألمانيا كمدير بالإنابة منذ 20 فبراير 2020.

ثم أعاد ترمب تعيين راتكليف للمنصب في فبراير. وسيكون راتكليف الذي كان مدافعا متحمسا عن ترمب خلال تحقيقات متعددة مع الرئيس، أول رئيس للمخابرات منذ تنحي دان كوتس في آب/أغسطس الماضي.