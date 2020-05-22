مسؤول أميركي يستبعد انسحاب بلاده من معاهدة نيو ستارت

قال مسؤول أميركي كبير يوم الخميس إن الولايات المتحدة لا تتوقع الانسحاب من معاهدة نيو ستارت مع روسيا وستدخل في مفاوضات معها.

موضوع يهمك أفادت مصادر طبية في صنعاء أن سبعة من قيادات ميليشيات الحوثي توفوا جراء إصابتهم بفيروس كورونا في مركز الحجر الصحي بفندق... وفاة 7 من قادة الحوثي في مركز للحجر الصحي بصنعاء اليمن

وعندما سئل هل ستنسحب الإدارة الأميركية من المعاهدة، قال روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض في مقابلة مع محطة فوكس نيوز "لا أعتقد ذلك...سندخل في مفاوضات مع الروس تستند على حسن النوايا بشأن الحد من التسلح النووي".

وكانت الولايات المتحدة قالت في وقت سابق الخميس إنها ستنسحب من اتفاقية السماوات المفتوحة التي تضم 35 بلدا وتسمح بعمليات استطلاع جوية بطائرات غير مسلحة في أجواء الدول الأعضاء وذلك في أحدث تحرك للرئيس دونالد ترمب لسحب بلاده من اتفاقية دولية كبيرة. وقال ترمب إن روسيا لم تلتزم بقواعد المعاهدة.

ويزيد قرار ترمب الشكوك بشأن ما إذا كانت واشنطن ستسعى إلى تمديد معاهدة "نيو ستارت 2010" التي تفرض القيود الأخيرة المتبقية على نشر الولايات المتحدة وروسيا أسلحة نووية. وقال الرئيس الأميركي مرارا إنه يرغب في انضمام الصين للاتفاقية.