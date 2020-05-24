واشنطن ترحب بالهدنة بين طالبان وكابول: فرصة مهمة

رحّبت الولايات المتحدة السبت بالهدنة المفاجئة التي أعلنتها حركة طالبان الأفغانية المتمرّدة بمناسبة عيد الفطر لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من الأحد والتي سارع الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى تأكيد التزام قواته بها، معتبرة إيّاها "فرصة مهمّة ينبغي أن لا تفوّت".

وقال الموفد الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد في تغريدة على تويتر إنّ "الولايات المتّحدة ستقوم بدورها للمساعدة"، مشدّداً على أنّ هذه المبادرة "يجب أن تتبعها على الفور خطوات إيجابية أخرى: إطلاق الجانبين سراح السجناء المتبقّين على النحو المحدّد في الاتفاق المبرم بين الولايات المتّحدة وحركة طالبان، وعدم العودة إلى مستويات مرتفعة من العنف، والاتفاق على موعد جديد لبدء المفاوضات الأفغانية-الأفغانية".

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وهذه أول مرة تبادر فيها طالبان، من تلقاء نفسها، إلى إعلان وقف لإطلاق النار، منذ أطاح بها في نهاية 2001 تدخّل عسكري دولي بقيادة الولايات المتحدة.

ونهاية نيسان/أبريل رفضت طالبان دعوة أطلقها الرئيس الأفغاني أشرف غني لوقف إطلاق النار بمناسبة شهر رمضان. ويومها اعتبرت الحركة المتمرّدة دعوة غني "غير عقلانية وغير مقْنعة".