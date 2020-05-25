ترمب يمنع السفر من بؤرة الوباء الجديدة.. والبرازيل تعلق

قرر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأحد، تعليق الرحلات الجوية من البرازيل التي تحولت إلى مركز جديد لتفشي فيروس كورونا المستجد، وفق البيت الأبيض.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكيناني، إن المواطنين غير الأميركيين الذين تواجدوا في البرازيل خلال الأيام الـ14 التي سَبقت تقديمهم طلب دخول إلى الولايات المتحدة، لا يمكنهم المجيء إلى أميركا.

موضوع يهمك بفيديو قديم مر عليه نحو 12 عاما لناقلة نفط بريطانية وليست إيرانية، أعلنت سفارة طهران في كراكاس وصول أول ناقلة محملة... إيران تعلن وصول نفطها لفنزويلا.. ثم تحذف فيديو الفضيحة إيران

غير أن التجارة لن تتأثر بهذا القرار الجديد. كما أكدت ماكيناني في بيان أن هذا "التحرك اليوم سيُساعد على ضمان ألا يُصبح الرعايا الأجانب الذين كانوا في البرازيل، مصدراً لمزيد من الإصابات في بلادنا".

"تقليل من شأن الخطوة"

بدوره، قال مستشار للرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الأحد، إن القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على السفر من البرازيل التزمت بمعايير سبق أن تم تحديدها.

كما قلل بولسونارو من شأن تلك الخطوة من جانب الرئيس دونالد ترمب.

إلى ذلك قال مستشار الشؤون الدولية للرئيس البرازيلي، فيلبي مارتينز، على تويتر، إنه "ليس هناك شيء ضد البرازيل بالتحديد".

350 ألف إصابة

ومع تسجيل ما يقرب من 350 ألف إصابة، باتت البرازيل الآن في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات. كما سجلت البلاد أكثر من 22 ألف وفاة.

ويقول خبراء إن عدم إجراء فحوص كافية يعني أن الأرقام الفعلية في البرازيل هي على الأرجح أعلى من تلك المسجلة رسمياً.