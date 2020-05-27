مقاتلات روسية تعترض أخرى أميركية بالمتوسط.. واشنطن: تصرف خطير

فيديو .. مقاتلتان روسيتان تعترضان طائرة استطلاع أميركية فوق المتوسط#العربية pic.twitter.com/RROK7jCUAf — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) May 26, 2020

أعلن الأسطول السادس الأميركي المتمركز في البحر المتوسط، أن طائرات روسية اعترضت أمس طائرات استطلاع أميركية فوق المياه الدولية في المتوسط.

وأفاد بيان للجيش الأميركي أن هذا الاعتراض هو الثالث من نوعه خلال شهرين، وتم عبر طائرتين روسيتين من نوع سيخوي خمسة وثلاثون.

وأضاف أن المقاتلتين الروسيتين تموضعتا عند جناحي طائرة الاستطلاع وقيدت قدرتها على المناورة لمدة أربعٍ وستين دقيقة.

واستنكر البيان التصرف الروسي واعتبره غير مهني وغير آمن، وعرّض سلامة الطائرات الأميركية للخطر.

ودعا البيان روسيا إلى العمل ضمن المعايير الدولية المحددة لضمان السلامة ومنع الحوادث الجوية، والالتزام بالاتفاقيات للوقاية من الحوادث في أعالي البحار.