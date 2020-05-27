ترمب: إذا انسحبنا من أفغانستان يمكننا العودة عند الضرورة 

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء التأكيد على رغبته في الانسحاب الكامل من أفغانستان لكنه أضاف أنه لم يحدد موعدا مستهدفا، وسط تكهنات بأنه ربما يجعل إنهاء أطول حروب أميركا جزءا من حملته الانتخابية للفوز بولاية ثانية.

وقال ترمب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض "نحن هناك منذ 19 عاما، نعم، أعتقد أن هذا يكفي... يمكننا دائما العودة إذا أردنا".

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وردا على سؤال عما إذا كانت عطلة عيد الشكر في 26 نوفمبر تشرين الثاني موعدا مستهدفا، قال ترمب "لا. ليس لدي موعد مستهدف. لكن في أقرب وقت معقول. على مدى فترة، لكن في أقرب وقت معقول".

وبدأت الولايات المتحدة حربها في أفغانستان أواخر عام 2001 بعد أسابيع قليلة من هجمات 11 سبتمبر التي أودت بحياة نحو 3 آلاف شخص.