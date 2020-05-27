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ترمب يتهم تويتر بالتدخل في الانتخابات الأميركية 2020

المصدر: واشنطن _ فرانس برس
الرئيس الأميركي دونالد ترمب
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اتّهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء تويتر بـ"التدخّل" في الانتخابات الرئاسية الأميركية وبتقويض حريّة التعبير في الولايات المتحدة، وذلك بعد إدراج الموقع، في سابقة من نوعها، اثنتين من تغريدات الملياردير الجمهوري في خانة التغريدات المضلّلة.

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وقال ترمب في تغريدة على منصّته المفضّلة للتواصل مع العالم إنّ "تويتر يتدخّل في الانتخابات الرئاسية للعام 2020".

وأضاف أنّ "تويتر يخنق بالكامل حريّة التعبير، وبصفتي رئيساً لن أسمح لهم بأن يفعلوا ذلك!".

كلمات دالّة

#تويتر, #أميركا, #ترمب
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