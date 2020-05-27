سيناتور أميركي يتوقع انهيار نظام الملالي في إيران قريباً

قال السيناتور توريسلي في مؤتمر للجاليات الإيرانية في الولايات المتحدة تحت عنوان "إيران: القمع الداخلي وخطر النظام على العالم وآفاق التغيير": "لقد حاول نظام الملالي الدفاع عن بقائه بتخصيص جميع موارده ومرافقه وإمكاناته لقوات الحرس، لكنهم الآن في وضع يفقدون فيه السيطرة على الشوارع".

وتنمو وتتطور الآن معاقل الانتفاضة من أنصار منظمة مجاهدي خلق في جميع أنحاء البلاد، وهم على استعداد للتضحية بحياتهم وأرواحهم في سبيل الوصول لإيران حرة.

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كما حضر المؤتمر الحاكم توم ريتش، الوزير الأول للأمن الداخلي الأميركي، وكين بلاكول الممثل الأميركي السابق لدى لجنة حقوق الإنسان، والعديد من الشخصيات الدينية المدافعة عن حقوق الإنسان، وسونا صمصامي ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة، وعدد من ممثلي الجاليات الإيرانية.

وفي إشارة إلى اليأس والعجز الذي يعاني منه نظام الملالي الذي يواجه أزمات مختلفة، قال السيناتور توريسلي: في لحظات اليأس والعجز، لم يهاجم الملالي سوى السيدة رجوي ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

إنهم لا يهاجمون أي جماعة معارضة أخرى. ماذا يخبرك هذا؟ إنهم لا يهاجمون أي إيراني آخر.

منظمة مجاهدي خلق هي فقط من تم استهدافها بتلك الهجمات، وهذا ليس من قبيل الصدفة. إنهم يعرفون أن هذا التنظيم والتضحية وكل هذه الجهود معدة للإطاحة وتدمير هذا النظام.

وأضاف: "لقد ركزنا كل جهودنا على مساعدة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق والسيدة رجوي".

تتحلى السيدة رجوي بالقدرة والتضحية اللازمة لقيادة هذه المقاومة.

وشدد السيناتور توريسلي على أن المقاومة الإيرانية تحظى بدعم دولي لتحقيق أهدافها.

في الوقت الحالي، فإن منظمة مجاهدي خلق هي وحدها التي يمكنها ربط حركة المقاومة داخل إيران مع معاقل الانتفاضة ومع الأنشطة الدولية حول العالم.