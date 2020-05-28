البنتاغون: الشراكة السعودية الأميركية الدفاعية طويلة الأمد

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" شون روبرتسون، ليل الأربعاء إلى الخميس، أن القوات الأميركية تحتفظ بقدرات قوية في منطقة الشرق الأوسط.، لمعالجة أي حالات طوارئ متعلقة بتهديدات إيران.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بشراكة دفاعية طويلة الأمد مع السعودية، بحسب تصريحاته لصحيفة الشرق الأوسط.

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مؤكدا أن الشراكة الدفاعية الأميركية السعودية تشمل عدة أوجهٍ منها، التعاون في مكافحة الإرهاب، وتعزيزُ قدرات الأمن البحري والجوي بالمنطقة.