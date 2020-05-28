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هوك: على طهران الاختيار بين الحوار أو الانهيار الاقتصادي

المصدر: دبي _ العربية.نت
المبعوث الأميركي الخاص بإيران، براين هوك(رويترز)
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قال الممثل الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني برايان هوك إن سياسة "الضغوط القصوى" التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخيّر إيران بين التفاوض مع الولايات المتحدة أو مواجهة انهيار اقتصادي نتيجة العقوبات الأمريكية.

وقال هوك للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف يوم الأربعاء "نظرا لضغوطنا، يواجه زعماء إيران خيارا: إما التفاوض معنا أو التعامل مع انهيار اقتصادي".

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كلمات دالّة

#إيران, #طهران, #أميركا, #براين هوك
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