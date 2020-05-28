هوك: على طهران الاختيار بين الحوار أو الانهيار الاقتصادي

قال الممثل الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني برايان هوك إن سياسة "الضغوط القصوى" التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخيّر إيران بين التفاوض مع الولايات المتحدة أو مواجهة انهيار اقتصادي نتيجة العقوبات الأمريكية.
وقال هوك للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف يوم الأربعاء "نظرا لضغوطنا، يواجه زعماء إيران خيارا: إما التفاوض معنا أو التعامل مع انهيار اقتصادي".
موضوع يهمك
?
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيوقع، اليوم الخميس، على قرار يتعلق بشركات التواصل الاجتماعي، دون أن...
البيت الأبيض: ترمب سيوقع على قرار بشأن مواقع التواصل
أميركا
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيوقع، اليوم الخميس، على قرار يتعلق بشركات التواصل الاجتماعي، دون أن...