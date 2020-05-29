ترمب يعلق دخول صينيين ويلغي معاملة هونغ كونغ الخاصة

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن واشنطن ستنهي المعاملة الخاصة لهونغ كونغ بسبب الصين.

وقال ترمب، خلال مؤتمر صحافي في واشنطن الجمعة، إن "هناك خطوات نتخذها لها علاقة بالوضع المقلق في هونغ كونغ".

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كما تابع: "سنفرض عقوبات على مسؤولين في هونغ كونغ، وسنبدأ إلغاء الإعفاءات الممنوحة لهونغ كونغ"، مؤكداً: "سأعلق دخول صينيين يشكلون خطراً على الأمن".

إلى ذلك أضاف أن "الصين تنتهك الاتفاقية مع بريطانيا حول هونغ كونغ"، لافتاً إلى أن "تدخل الصين في هونغ كونغ يظهر أن الأخيرة لم تعد مستقلة".

وتابع: "الصين حولت نظام هونغ كونغ إلى نظام واحد في بلدين، ولم تلتزم بكلمتها حول الحكم الذاتي في هونغ كونغ".

وقف العلاقات مع "الصحة العالمية"

أما فيما يخص كورونا، فقال ترمب إن "تغطية الصين على فيروس ووهان تسبب بجائحة عالمية".

وشدد على أن "بكين تتحكم بمنظمة الصحة العالمية"، مؤكداً: "قررنا وقف العلاقات مع منظمة الصحة العالمية".

"الصين تجسست لسرقة اختراعاتنا"

إلى ذلك قال إن "الصين انتهكت حقوق الملكية الفكرية واتفاقية التجارة".

وأضاف: "الصين تجسست طوال سنوات لسرقة اختراعاتنا. واليوم أتحرك لحماية أسواقنا المالية من الصين".