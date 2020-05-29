تيد كروز: سندعم ترمب لكشف نشاط منصات التواصل السياسي

علق السيناتور الجمهوري، تيد كروز، على توقيع الرئيس الأميركي على الأمر التنفيذي حول منصات التواصل الاجتماعي الذي يحد من حصانتها.

موضوع يهمك هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم، بإغلاق مواقع التواصل على خلفية خلافه مع موقع "تويتر"، كما توعد موقع تويتر بخطوات... ترمب يهدد بإغلاق مواقع التواصل.. ويتوعد تويتر بخطوات "كبيرة ومهمة" أميركا

وقال كروز على تويتر الخميس: "سندعم ترمب لكشف النشاط السياسي لمنصات التواصل".

كما أضاف: "لا بد أن تتحمل منصات التواصل مسؤولية ممارسة نشاط سياسي".

من جهته، أكد النائب الأميركي، بول جوسر، أن "الرئيس دونالد ترمب اتخذ قراراً شجاعاً بشأن منصات التواصل الاجتماعي".

"تمارس نشاطاً سياسياً"

يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، كان قد وقع، الخميس، على الأمر التنفيذي حول منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما عمد تويتر في سابقة من نوعها إلى إدراج اثنتين من تغريداته في خانة الأخبار المضلّلة.

واتهم ترمب منصات التواصل بممارسة ما يرقى للاحتكار، مضيفاً أنها "تمارس نشاطاً سياسياً".

كما قال: "سننسق مع الولايات لضبط النشاط التجاري لمنصات التواصل"، مؤكدا أن "على الولايات تطبيق قوانينها المحلية مع منصات التواصل".

إلى ذلك تابع: "منصات التواصل الاجتماعي ثرية بما فيه الكفاية"، مشدداً على أن "الأمر التنفيذي يفتح المجال أمام الملاحقة القانونية للمنصات".