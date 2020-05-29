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تيد كروز: سندعم ترمب لكشف نشاط منصات التواصل السياسي

المصدر: دبي - العربية.نت
تيد كروز
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علق السيناتور الجمهوري، تيد كروز، على توقيع الرئيس الأميركي على الأمر التنفيذي حول منصات التواصل الاجتماعي الذي يحد من حصانتها.

وقال كروز على تويتر الخميس: "سندعم ترمب لكشف النشاط السياسي لمنصات التواصل".

كما أضاف: "لا بد أن تتحمل منصات التواصل مسؤولية ممارسة نشاط سياسي".

من جهته، أكد النائب الأميركي، بول جوسر، أن "الرئيس دونالد ترمب اتحذ قراراً شجاعاً بشأن منصات التواصل الاجتماعي".

"تمارس نشاطاً سياسياً"

يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، كان قد وقع الخميس على الأمر التنفيذي حول منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما عمد تويتر في سابقة من نوعها إلى إدراج اثنتين من تغريداته في خانة الأخبار المضلّلة.

واتهم ترمب منصات التواصل بممارسة ما يرقى للاحتكار، مضيفاً أنها "تمارس نشاطاً سياسياً".

كما قال: "سننسق مع الولايات لضبط النشاط التجاري لمنصات التواصل"، مؤكداَ أن "على الولايات تطبيق قوانينها المحلية مع منصات التواصل".

إلى ذلك تابع: "منصات التواصل الاجتماعي ثرية بما فيه الكفاية"، مشدداً على أن "الأمر التنفيذي يفتح المجال أمام الملاحقة القانونية للمنصات".

كلمات دالّة

#منصات التواصل الاجتماعي, #ترمب
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