شاهد.. اعتقال مراسل سي أن أن على الهواء في أميركا

احتجزت الشرطة الأميركية في ولاية مينيسوتا، اليوم الخميس، مراسل شبكة CNN، عمر جيمينيز، أثناء بث مباشر في موقع الاحتجاجات في منيابوليس، دون ذكر أي سبب واقتادته بعيدا مع ثلاثة من زملائه بعد وضع القيود في أيديهم.

.

.@CNN correspondent Omar Jimenez and his crew were just inexplicably arrested by Minnesota State Police:

(Video 1 of 2) pic.twitter.com/Fp7TRh3FgQ — Eddie Zipperer (@EddieZipperer) May 29, 2020

وقالت سي أن أن، إن مراسلها عرف نفسه بوضوح للضباط، ورغم ذلك احتجزوه.

كما تم احتجاز الطاقم الذي كان برفقة جيمينيز، بما في ذلك المنتج والمصور.

وكان المراسل عمر جيمينز، وهو أسود البشرة، يصور محتجا أثناء القبض عليه عندما حاصره نحو ستة من رجال الشرطة البيض.



وقال لأفراد الشرطة الذين ارتدوا أقنعة واقية من الغاز "يمكننا التراجع للخلف إلى حيث ترغبون"، ثم أوضح لهم أنه وزملاءه يعملون بالصحافة وقال "سنبتعد عن طريقكم".

واندلعت الاحتجاجات في منيابوليس إثر وفاة المواطن الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد، الذي ظهر في فيديو وهو يجاهد لالتقاط أنفاسه بينما يضغط ضابط شرطة أبيض بركبته فوق عنقه.

كان الرئيس ترمب قد قال في تغريدة إن "مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل يجريان بالفعل، بطلب مني، تحقيقا في وفاة جورج فلويد المؤسفة جدا والمأساوية في منيابوليس".

وكانت لحظات الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على منصات التواصل، هزت الولايات المتحدة، بعدما أظهرت فلويد وكأنه يلفظ أنفاسه إثر تعرضه لمعاملة عنيفة من شرطي في ولاية مينيسوتا، رغم توسلاته بأنه لا يستطيع التنفس. وظهر الشرطي وهو يجثم بركبته فوق رقبة الضحية، الذي كان مستلقيا على الأرض يستعطف رجل إنفاذ القانون من دون جدوى، حتى توفي لاحقا.

وخلال اللقطات التي صورت في منيابوليس، واجتاحت وسائل الإعلام، أمكن سماع صوت الضحية وهو يقول: "من فضلك من فضلك، لا أستطيع التنفس"، ثم أضاف: "بطني تؤلمني. رقبتي تؤلمني. كل شيء يؤلمني".