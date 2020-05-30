ملكة الجمال تطلب الطلاق من الشرطي"خانق" جورج فلويد

بعدما أعلنت السلطات الأميركية، اعتقال الشرطي ديريك تشوفين، المتهم بقتل الأميركي من أصول إفريقية، جورج فلويد وتوجيه تهمة القتل غير العمد له، كشف محامي زوجة الضابط أنها تقدمت بطلب الطلاق.

وقالت كيلي شاوفين، زوجة الشرطي السابق في ولاية مينيابوليس الأميركية، إنها بصدد طلب الطلاق من زوجها الذي تسببت جريمة قتله لجورج فلويد في ضجة كبيرة حول العالم، وفقا لموقع "CBS minnesota" الأميركي.

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وفي بيان أصدره محاميها، أكدت كيلي البالغة 46 سنة، والتي فازت بمسابقة "ملكة جمال سيدات مينيسوتا" قبل عامين، أن مقتل فلويد على يد زوجها كان أمرا مدمرا بالنسبة لها، معبرة عن تعاطفها الشديد مع عائلته وأحبائه ومع كل من حزن على هذه المأساة.

كما تابع البيان: "في حين أن السيدة شوفين ليس لديها أطفال من زواجها الحالي، فإنها تطلب بكل احترام أن تحصل هي ووالداها وعائلتها على الأمان والخصوصية خلال هذه الفترة العصيبة".

وبينما يبدو أن جريمة زوجها كانت السبب في طلبها الطلاق، لم تجزم كيلي بشكل واضح إن كان هذا هو السبب أو إن كانت هناك أسباب أخرى.

الاتهام بالقتل

يذكر أن ممثلا للادعاء العام بولاية مينيسوتا كان أعلن أنه تم القبض على ضابط الشرطة الأبيض الذي شوهد وهو يضغط بركبته على عنق جورج فلويد قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في مينيابوليس، ووجه إليه الاتهام بالقتل، وذلك بعد ثلاث ليالٍ من الاحتجاجات العنيفة على الواقعة هزت المدينة الواقعة في الغرب الأوسط.

وقال ممثل الادعاء بمقاطعة هينبين، مايك فريمان، في إفادة صحافية، إن ديريك تشوفين، الضابط الذي شوهد في مقطع فيديو التقطه أحد المارة بهاتفه المحمول وهو يجثم ضاغطاً بركبته على رقبة جورج فلويد، الاثنين، قبل وفاة فلويد (46 عاماً)، اتهم بالقتل من الدرجة الثالثة والقتل غير العمد.

كما أضاف فريمان: "إنه محتجز ووجه إليه الاتهام بالقتل. لدينا أدلة، لدينا مقطع الفيديو الذي صوره المواطن، ذلك المقطع المروع والرهيب الذي شاهدناه جميعاً مراراً وتكراراً، ولدينا كاميرا الضابط التي كانت مثبتة على سترته، ولدينا إفادات من بعض الشهود".