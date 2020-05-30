مساعد بومبيو: لا مكان للمرتزقة في ليبيا

في وقت تستمر تركيا بنقل "المرتزقة" والمقاتلين السوريين إلى ليبيا على الرغم من الإدانات الصادرة من عدة دول، وعلى الرغم من توقيعها اتفاقاً دولياً يقضي بعدم التدخل بالشؤون الليبية في برلين مطلع العام الحالي، أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي، ديفيد شينكر، أنه "لا مكان للقوى الأجنبية أو المرتزقة على أرض ليبيا".

موضوع يهمك أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن واشنطن ستنهي المعاملة الخاصة لهونغ كونغ بسبب الصين.وقال ترمب، خلال مؤتمر صحافي في... ترمب يعلق دخول صينيين ويلغي معاملة هونغ كونغ الخاصة أميركا

وقال شنكر في مقابلة خاصة مع "العربية/الحدث" إن "واشنطن تخشى من تصاعد الوضع في ليبيا خصوصاً بعد وصول طائرات مقاتلة روسية"، مبدياً قلق واشنطن "من الوجود الروسي في ليبيبا سواء كان من المرتزقة أو غيرهم".

إلى ذلك اعتبر شنكر أن هناك "فرصة بعد توقف هجوم الجيش الوطني الليبي من أجل حث كل الأطراف على التفاوض"، موضحاً أن "ثمة فرصة لتامين وقف لإطلاق النار يمهد مباحثات حول إنهاء النزاع في ليبيا".

وقال إنه يرى أن "هناك فرصة لتحقيق وقف إطلاق النار وندعم المساعي للهدنة"، واصفاً ما يجري هناك بأنه "حرب بالوكالة بين قوى مختلفة".

وأضاف أن "هناك معاناة إنسانية مستمرة"، مديناً "استخدام الأطفال في الحرب"، كاشفاً أن الخارجية ستقدم تقريراً عن هذا.

كما أوضح أن "وزير الخارجية مايك بومبيو منخرط بالعمل في ليبيا منذ فترة وقد اتصل مع السراج منذ أيام"، داعياً الأطراف إلى العودة للمفاوضات مع الأمم المتحدة".

كتيبة من 50 داعشياً

يذكر أن المرصد السوري لحقوق الانسان كان أعلن في وقت سابق أن "كتيبة من المرتزقة" تضم نحو 50 عنصراً، يترأسها أمني سابق في داعش من ريف حمص الشرقي ذهبت للقتال في ليبيا".

وقد شغل هذا "الأمني السابق منصباً في "ولاية حمص" خلال حكم الدواعش، بحسب ما أفاد المرصد. ومن ثم بايع جبهة النصرة بعد انهيار التنظيم في البادية، واتجه إلى مناطق تواجد تركيا في عفرين، ثم انتقل للقتال في ليبيا مع 49 مقاتلاً سابقاً من التنظيم مع بداية العام الجاري كمرتزقة هناك".