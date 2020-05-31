ترمب: أعمال الشغب من صنع لصوص وفوضويين

ندد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، السبت، بأعمال الشغب التي شهدتها مينيابوليس ليل الجمعة بعد مقتل جورج فلويد بأيدي الشرطة، موضحاً أن "ما شهدته هذه المدينة هو من صنع لصوص وفوضويين".

موضوع يهمك توافد عشرات المتظاهرين، السبت، إلى مركز "قصر العدل" في بيروت وسط إجراءات أمنية مشددة من الجيش وقوى الأمن الداخلي، رافعين... وسط استنفار أمني.. تظاهرة في بيروت ضد سلاح حزب الله العرب و العالم

وقال ترمب في مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا، حيث كان يُتابع تحليق رائدي فضاء أميركيين، إن "وفاة جورج فلويد في شوارع مينيابوليس مأساة خطيرة".

لكنه أضاف أن "ذكرى فلويد أساء إليها مشاغبون ولصوص وفوضويون"، داعياً إلى "المصالحة، لا الكراهية، وإلى العدالة، لا الفوضى".

كما قال البيت الأبيض: "ندعم المظاهرات السلمية لكن ما يجري الآن لا علاقة له بالعدالة"، مؤكداً أن "الإدارة ستقف دوماً ضد العنف والفوضى".

إلى ذلك أفادت مراسلة "العربية" باندلاع أعمال عنف في مناطق بأميركا وإشعال سيارات احتجاجاً على مقتل فلويد، إضافة إلى كسر متظاهرين الحواجز المحيطة بالبيت الأبيض.

"محرضون مندسون"

وفي وقت سابق السبت، أعلن وزير العدل الأميركي، وليام بار، أن "متعصبين ومحرضين مندسين" يقودون احتجاجات في المدن بعد مقتل مواطن أميركي من أصول إفريقية أثناء إلقاء الشرطة القبض عليه في مدينة منيابوليس بولاية مينيسوتا.

وقال بار في بيان مصور إن "مجموعات من المتعصبين والمحرضين المندسين يستغلون الوضع لمواصلة تنفيذ أجندتهم... للعنف".

كما أضاف أن "تجاوز حدود الولاية للمشاركة في أحداث الشغب العنيفة هي جريمة اتحادية، وسنطبق تلك القوانين".

من جهتها، ذكرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، السبت، أنها وضعت وحدات الجيش في حالة استعداد للاستدعاء خلال أربع ساعات تحسباً لطلب حاكم ولاية مينيسوتا لها وسط اضطرابات في أعقاب مقتل جورج فلويد بعدما ضغط شرطي بركبته على عنقه.

وقال البنتاغون في بيان: "في الوقت الحالي لا يوجد طلب من حاكم مينيسوتا لقوات الجيش حتى تدعم الحرس الوطني في مينيسوتا أو قوات إنفاذ القانون بالولاية".

وتظاهر مئات الأشخاص، مساء الجمعة، خارج البيت الأبيض تعبيراً عن غضبهم بعد مقتل فلويد. وخلال تجمّعهم أمام البيت الأبيض، طالب المتظاهرون بـ"العدالة لجورج فلويد"، هاتفين "لا أستطيع التنفس"، وهي العبارة الشهيرة التي نطق بها فلويد بينما كان ملقى على الأرض أثناء توقيفه. إلى ذلك خرجت تظاهرات في نيويورك وواشنطن ومينيابوليس.

يذكر أن جورج فلويد، البالغ من العمر 46 عاماً، توفي بعيد توقيفه على أيدي الشرطة للاشتباه بأنه كان يريد ترويج عملة ورقية مزورة بقيمة 20 دولاراً. وخلال توقيفه ثبته شرطي على الأرض واضعاً ركبته على رقبته لدقائق. كما سمع صوته على تسجيل فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يقول: "لم أعد قادراً على التنفس".