ترمب: مجموعة الـ7 عفا عليها الزمن

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، السبت، أنه سيؤجل قمة مجموعة السبع، المقرر عقدها في حزيران/يونيو في الولايات المتحدة، وأنه سيدعو دولاً أخرى للانضمام إلى الاجتماع.

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وأوضح ترمب لصحافيين على متن طائرة الرئاسة "اير فورس وان": "لا أشعر بأن مجموعة السبع تمثّل بشكل صحيح ما يحدث في العالم. إنها مجموعة عفا عليها الزمن".

كما أضاف أنه يرغب بدعوة روسيا وكوريا الجنوبية وأستراليا والهند للانضمام إلى قمة موسعة في الخريف. وأشار إلى أن هذا يمكن أن يحدث في أيلول/سبتمبر، قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة أو بعدها.

وكان مقرراً أن يعقد قادة مجموعة السبع التي ترأسها الولايات المتحدة هذا العام، قمة عبر الفيديو في أواخر حزيران/يونيو بسبب وباء فيروس كورونا.