ترمب: تجاوز خطوط الدولة يستدعي استخدام القوة

حث الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في تغريدات، ليل الأحد، حكام الولايات على مواجهة العنف. وغرد: "كونوا صارمين مع الفوضويين، واستدعوا الحرس الوطني الآن".

Law & Order in Philadelphia, NOW! They are looting stores. Call in our great National Guard like they FINALLY did (thank you President Trump) last night in Minneapolis. Is this what voters want with Sleepy Joe? All Dems! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

ودعا إلى ضرورة "إصدار أحكام سجن لمدد طويلة على المخربين"، وأضاف حول التخريب: "ليس هذا ما تريده أميركا".

وشدد الرئيس الأميركي على أن "تجاوز خطوط الدولة يستوجب قوة عسكرية غير محدودة واعتقالات".

وأشار إلى أن "الحرس الوطني اعتقل مشاغبي مينيابوليس الذين أتوا من خارجها".

وطلب ترمب "فرض النظام والقانون في فيلادلفيا الآن". وقال: "إنهم ينهبون المتاجر في فيلادلفيا، ويجب استدعاء الحرس الوطني".

وعلق ترمب على الشغب: هل هذا ما يريده الناخبون من "جو النعسان"؟، في إشارة إلى المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأميركية، جو بايدن.

The Lamestream Media is doing everything within their power to foment hatred and anarchy. As long as everybody understands what they are doing, that they are FAKE NEWS and truly bad people with a sick agenda, we can easily work through them to GREATNESS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

وفي وقت سابق، طلب الرئيس الأميركي، ترمب اليوم الأحد، نشر الحرس الوطني في باقي المدن الأميركية لمواجهة الاحتجاجات متهماً وسائل إعلام أميركية بنشر الكراهية والفوضى.

كما اتهم ترمب، مجموعة "أنتيفا" بقيادة الاحتجاجات التي شهدتها مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا الأميركية، مؤكداً أنه سيصنف هذه الحركة "منظمة إرهابية".

وقال ترمب في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أهنئ حرسنا الوطني على العمل الرائع الذي قاموا بها فور وصولهم إلى مينيابوليس في مينيسوتا، الليلة الماضية".

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

وأضاف قائلا: كان يجب على عمدة الولاية أن يسكت الفوضويين في الليلة الأولى، ولو كان فعل ذلك لما واجهنا مشكلة حينها.

وقال ترمب في تغريدة لاحقة إنه سيُصنف "أنتيفا" منظمة إرهابية.

يذكر أن مجموعة "أنتيفا" هي حركة توصف بأنها "يسارية" وتهدف لمحاربة الفاشية بدأت في أوروبا وانتقلت إلى أميركا مع بروز حركة ما يُعرف بـ"سيادة العرق الأبيض".

Other Democrat run Cities and States should look at the total shutdown of Radical Left Anarchists in Minneapolis last night. The National Guard did a great job, and should be used in other States before it is too late! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

وتزايدت الاحتجاجات المتوترة في أميركا، الأحد، واندلعت في 30 مدينة أميركية على الأقل في احتجاجات على مقتل جورج فلويد، الأميركي من أصول إفريقية على يد ضابط شرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

وفي مدينة إنديانابوليس، عاصمة ولاية إنديانا الأميركية، أكدت الشرطة مقتل أحد المحتجين وإصابة اثنين آخرين.

الشرطة لم توضح ملابسات إطلاق النار والجهة المسؤولة عنه، لكنها أكدت أن عناصرها لم يطلقوا النار.

وأكدت الشرطة في الولاية إطلاق قنابل مسيلة للدموع بعد تواصل أعمال الشغب والنهب أثناء الليل.