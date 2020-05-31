ترمب يأمر بنشر الحرس الوطني.. ويعتزم تصنيف "أنتيفا" منظمة إرهابية

The Lamestream Media is doing everything within their power to foment hatred and anarchy. As long as everybody understands what they are doing, that they are FAKE NEWS and truly bad people with a sick agenda, we can easily work through them to GREATNESS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الأحد، نشر الحرس الوطني في باقي المدن الأميركية لمواجهة الاحتجاجات متهماً وسائل إعلام أميركية بنشر الكراهية والفوضى.

كما اتهم ترمب، مجموعة "أنتيفا" بقيادة الاحتجاجات التي شهدتها مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا الأميركية، مؤكداً أنه سيصنف هذه الحركة "منظمة إرهابية".

وقال ترمب في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أهنئ حرسنا الوطني على العمل الرائع الذي قاموا بها فور وصولهم إلى مينيابوليس في مينيسوتا، الليلة الماضية".

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

وأضاف قائلا: كان يجب على عمدة الولاية أن يسكت الفوضويين في الليلة الأولى، ولو كان فعل ذلك لما واجهنا مشكلة حينها.

وقال ترمب في تغريدة لاحقة أنه سيُصنف "أنتيفا" منظمة إرهابية.

يذكر أن مجموعة "أنتيفا" هي حركة توصف بأنها "يسارية" وتهدف لمحاربة الفاشية بدأت في أوروبا وانتقلت إلى أميركا مع بروز حركة ما يُعرف بـ"سيادة العرق الأبيض".

Other Democrat run Cities and States should look at the total shutdown of Radical Left Anarchists in Minneapolis last night. The National Guard did a great job, and should be used in other States before it is too late! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

وتزايدت الاحتجاجات المتوترة في أميركا، الأحد، واندلعت في 30 مدينة أميركية على الأقل في احتجاجات على مقتل جورج فلويد، الأميركي من أصول إفريقية على يد ضابط شرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

وفي مدينة إنديانابوليس، عاصمة ولاية إنديانا الأميركية، أكدت الشرطة مقتل أحد المحتجين وإصابة اثنين آخرين.

الشرطة لم توضح ملابسات إطلاق النار والجهة المسؤولة عنه، لكنها أكدت أن عناصرها لم يطلقوا النار.

وأكدت الشرطة في الولاية إطلاق قنابل مسيلة للدموع بعد تواصل أعمال الشغب والنهب أثناء الليل.