فيديو جديد يرصد اللحظات الأخيرة التي سبقت تثبيت فلويد ووفاته

فيديو جديد من كاميرا مراقبة يظهر لحظات ما قبل تثبيت جورج فلويد على الأرضhttps://t.co/IQa9QapLQU — CNN بالعربية (@cnnarabic) May 31, 2020

نشرت شبكة "سي.إن.إن" الأميركية، مقطع فيديو جديداً، اليوم الأحد، يظهر اللحظات التي سبقت تثبيت الأميركي جورج فلويد على الأرض، قبل أن يلقى حتفه بعد أن وضع ضابط شرطة ركبته على عنقه لأكثر من ثماني دقائق. وألقي القبض لاحقا على الضابط يوم الجمعة ويواجه اتهامات بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثالثة.

وذكرت القناة أن مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة يظهر أفرادا من شرطة مينيابوليس وهم يحاولون على ما يبدو التعامل مع شيء ما أو شخص ما في المقعد الخلفي من سيارة الشرطة، دون أن يظهر وجه فلويد.

ويظهر مقطع فيديو جديد مأخوذ من كاميرا مراقبة لمتجر صغير، إقحام الشرطة لجورج فلويد في الجزء الخلفي من سيارة الدورية وذلك قبل اللجوء إلى تثبيته على الأرض في مدينة مينيابوليس حيث توفي فلويد بعد وقت قصير من هذه الحادثة.