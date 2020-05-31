فوضويون يعيثون خرابا بمينيابوليس.. ويخطفون احتجاجات سلمية

كشفت تقارير أميركية استخبارية أن مجموعات خارجية شاركت في تدمير مدينة مينيابوليس، ويحملون أجندات يسارية متطرفة. وأضاف التقرير أنهم مجموعات منظمة وصغيرة ولديها أهداف أخرى غير الاحتجاجات، وذلك وفقا لصحيفة USA Today الأميركية.

National Guard in Minneapolis pic.twitter.com/Kf4s8p0ESp — Jack Posobiec (@JackPosobiec) May 31, 2020

وتقول الصحيفة إنهم يأتون من الظل في مجموعات صغيرة، يرتدون ملابس سوداء ويحملون الدروع ويرتدون واقي الركبتين، ويتجهون نحو الخطوط الأمامية للاحتجاج.

الخوذات وأقنعة الغاز تحمي وجوههم وتحجبها، ويحملون زجاجات الحليب لمواجهة الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل. ويبدو أن معظمهم من البيض وأنهم لا يحملون أي علامات ولا يريدون التحدث إلى الصحافيين. وتتعقبهم مجموعات طبية يضعون إشارة الصليب الأحمر على ملابسهم، وتتجه هذه المجموعات مباشرةً إلى الخطوط الأمامية للصراع.

وبحسب التقرير، ليلةً تلو الأخرى في هذه المدينة المدمرة، تقاتل هذه المجموعات الصغيرة الشرطة والحرس الوطني، فتتخلص من عبوات الغاز المسيل للدموع وترمي رصاص المطاط الذي أطلق عليهم. ويضرمون الحرائق ويحطمون النوافذ ويدمرون السيارات المتوقفة.

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وشهد مراسلو USA TODAY المجموعات في ليال متعددة في مواقع متعددة. وفي بعض الأحيان يهددون الصحافيين الذين يصورونهم وهم يدمرون الممتلكات.

ويقول رئيس البلدية إن المحرضين الخارجيين يخطفون الاحتجاجات السلمية على وفاة جورج فلويد ويؤججون لهيب الدمار. ويقول الخبراء إن الأمور ستسوء على الأرجح في مينيابوليس وفي مدن أخرى تشهد احتجاجات سلمية مماثلة تتحول إلى عنف مثل لوس أنجلوس، لويزفيل، كنتاكي، دي موين، أيوا، ديترويت، أتلانتا، وواشنطن العاصمة.

وقال آدم ليغات، الضابط السابق في مكافحة الإرهاب، والذي يعمل الآن كمستشار أمني متخصص في إدارة الحشود في مجموعة Densus: "إن الرجال الحقيقيين المتشددين وظيفتهم: أنهم متورطون في هذا الصراع وهم بحاجة إلى احتجاجات في الشارع لمنحهم غطاء للانتقال".

وقال عمدة مينيابوليس جاكوب فراي إن الاحتجاجات في المدينة كانت سلمية إلى حد كبير الثلاثاء، ونظمها السكان المحليون، لكن "الديناميكية تغيرت خلال الأيام القليلة الماضية". وأضاف فراي يوم السبت "أريد أن أكون واضحًا جدًا: الأشخاص الذين يفعلون ذلك ليسوا من سكان مينيابوليس".

وقال حاكم ولاية مينيسوتا، تيم فالز، من دون تقديم تفاصيل، إنه يعتقد أن 80% من الأشخاص الذين يشاركون الآن في أعمال الشغب الليلية هم من خارج ولاية مينيسوتا. وقال اللفتنانت بيجي فلاناغان بعد ظهر السبت "هناك متعصبون بيض هناك أناركيون".

A security expert says intelligence reports indicate most of the hard-core protesters in Minneapolis are far-left or anarchists, and that far-right groups have not yet made a significant appearance.https://t.co/pkJAKjkYYj — USA TODAY (@USATODAY) May 30, 2020

ومع ذلك، تظهر قائمة الاعتقال التي قدمتها الشرطة أن 12 من بين 18 شخصًا تم اعتقالهم من الخميس حتى الساعة 6 صباحًا السبت كانوا من مينيسوتا.

واعترف رئيس البلدية فيما بعد بأن غالبية الاعتقالات كانت حتى الآن من سكان مينيسوتا. وقال ليغات، المستشار الأمني، إن تقارير المخابرات من زملائه تشير إلى أن معظم المتظاهرين المتشددين في مينيابوليس هم من أقصى اليسار، وأن الجماعات اليمينية المتطرفة لم تظهر بعد بشكل ملحوظ. وقال إن عمليات النهب تتم عادة من قبل السكان المحليين - عادة الأشخاص الذين ليس لديهم سجل إجرامي يتم القبض عليهم في هذه اللحظة.

لكن الاشتباكات المباشرة مع السلطات تأتي من مزيج من السكان المحليين والجماعات الخارجية الذين يرون أن هذه النزاعات جزء أساسي من مهمتهم. وقال إن العديد من اليساريين المتطرفين يستهدفون البنوك والشركات وحتى السيارات الفاخرة كرموز للمؤسسات الفاسدة. وقال إنه حتى الاحتجاج السلمي يمكن أن يتحول إلى العنف إذا قرر المحرضون الخارجيون المشاركة، واختطاف الرسالة.

وأضاف: "الصعوبة هي أنه ليس لديك سيطرة على من يحضر. إذا كان هذا الوضع سيستمر، سيأتي المزيد من الناس. ومن المحتمل أن يكون هناك أشخاص يمينيون، الأمر الذي سيجعل الأمور أكثر تعقيدًا بكثير. إذا ظهر هؤلاء الأشخاص ، فسوف يدعون أنهم هناك لحماية الأعمال لكن هذا يعني أن الشرطة سيكون لديها مجموعتان للفصل بينهما، وهذا يستهلك الكثير من موارد الشرطة".

وشجب العديد من المتظاهرين الذين قابلهم مراسلو الولايات المتحدة الأميركية اليوم العنف، على الرغم من أن البعض قال إنه نتيجة متوقعة لأجيال من الغضب والمعاناة.

وقال متظاهر: إن تجاربه مع أعمال الشغب والاحتجاجات تقوده إلى الاعتقاد بأن معظم المتظاهرين الذين يقومون بالعنف ليسوا من مينيابوليس أو سانت بول.

وقال أوغسطين ليفينغستون إن مفتعلي الحرائق والأشخاص الذين يقتحمون المباني ليسوا "بالتأكيد" من الأحياء التي يضرمون بها النيران.

وقال ليفينغستون (23 عاما) "ليس هناك شخص أسود يحرق، وأضاف "نحن لا نفعل ذلك".

ويشارك بعض السكان المحليين في أعمال النهب بمجرد اختراق المباني، لكنه قال إنهم أقلية بالمقارنة مع المتظاهرين السلميين.

وقال ليفينغستون الذي كان أيضا متحدثا رئيسيا خلال مسيرات الجمعة واحتجاجات في مركز حكومة مقاطعة هينيبين "نحن لا ندمر المباني ولا نحرق المباني".