فيديو.. عمليات شغب ونهب لمتجر أبل في العاصمة الأميركية

تشهد الولايات المتحدة أعمال عنف متنقلة بعد مقتل جورج فلويد، الأميركي من أصول إفريقية، على أيدي الشرطة في مينيابوليس بولاية مينيسوتا. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لعمليات شغب ونهب لمتجر أبل في العاصمة الأميركية.

وفي الوقت الذي يستمر المحتجون في جميع أنحاء الولايات المتحدة بالتعبير عن غضبهم عقب مقتل فلويد، تحولت معظم الاحتجاجات وفي كثير من الحالات إلى أعمال شغب ونهب.

صور لعمليات شغب ونهب لمتجر أبل في العاصمة الأميركية#العربية pic.twitter.com/vDXpk1sR4Y — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) May 31, 2020

وأظهرت بعض الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي قيام بعض المحتجين بالاعتداء بالضرب على عناصر الشرطة الأميركية، وسحلهم على الأرض في شيكاغو

تعهد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأحد، بأنه لن يسمح لمن سمّاهم "الغوغاء الغاضبين بتدمير ديمقراطيتنا"، بحسب تعبيره.

وأضاف ترمب: "الفوضويون واليساريون المتطرفون يعملون على ترهيب الأبرياء".

وكشفت تقارير أميركية استخبارية أن مجموعات خارجية شاركت في تدمير مدينة مينيابوليس، ويحملون أجندات يسارية متطرفة. وأضاف التقرير أنهم مجموعات منظمة وصغيرة ولديها أهداف أخرى غير الاحتجاجات، وذلك وفقا لصحيفة USA Today الأميركية.

هذا وفرضت عشرات المدن الأميركية، بينها لوس أنجلوس وفيلادلفيا وأتلانتا حظرا للتجول، وذلك بعد أعمال شغب تخللت احتجاجات على مقتل فلويد وهو من أصول إفريقية على يد شرطي.

كما تم توجيه تهم ارتكاب جرائم فيدرالية لـ3 أشخاص في نيويورك، تتمثل بتهمة إلقاء قنابل على سيارات شرطة.