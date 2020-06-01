طبيبان: جورج فلويد مات اختناقا

قال طبيبان قاما بتشريح مستقل لجثة جوروج فلويد، إن سبب الوفاة "اختناق ميكانيكي" وإن وفاته كانت جريمة قتل، بحسب رويترز.



وأعلن الدكتور مايكل بادن، وهو أحد طبيبين قاما بتشريح الجثة بناء على طلب عائلة فلويد، خلال مؤتمر صحفي في منيابوليس أن فلويد لم يكن يعاني من أي مشكلة طبية كامنة ساهمت في وفاته. وأكد بادن إن وفاة فلويد كانت بسبب ضغط ركبتي ضابطي شرطة على عنقه وظهره.

هذا ويمثل الضابط السابق ديريك شوفين Derek Chauvin، الذي تسبب في مقتل فلويد أمام المحكمة الاثنين.

ويبلغ شوفين من العمر أربعة وأربعين عاما، ويواجه تهم القتل من الدرجة الثالثة .

وبموجب قانون ولاية مينيسوتا، يُعرَّف القتل من الدرجة الثالثة على أنه يتسبب في موت شخص "عن طريق ارتكاب فعل خطير للغاية على الآخرين".

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وبعد يومين من الاشتباكات في محيط البيت الأبيض ضمن الاحتجاجات التي انطلقت عقب مقتل فلويد، عاد الهدوء إلى البيت الأبيض مع دخول عدة ولايات في حظر للتجول.

ودفعت عمليات كر وفر بين متظاهرين ورجال الشرطة قبالة البيت الأبيض، الأمن الأميركي للتدخل لصد المحتجين.

وأشارت مصادر إعلامية إلى إلقاء الشرطة القبض على أكثر من أربعة آلاف شخص في أنحاء الولايات المتحدة منذ وفاة فلويد.

وقام المحتجون، الأحد، بإحراق عدد من سيارات الشرطة قرب البيت الأبيض بالإضافة إلى مبنى قريب ما دفع الشرطة لإطلاق قنابل الغاز المسيل لتفريقهم.