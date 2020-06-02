اتهمها ترمب بالشغب.. تويتر يعلق حساب "أنتيفا"

بعد أن اتهمها الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرارا بالتحريض على العنف والشغب، يبدو أن تويتر قرر التحرك وتعليق حساب "أنتيفا".

فقد أكد متحدث باسم الشركة لشبكة "أن بي سي نيوز" الأميركية، الثلاثاء أنه تم تعليق حساب يشتبه بأنه عائد لحركة أنتيفا. وأوضح أنه تم تعليق الحساب بعد نشر تغريدات تشجع على العنف وهو ما يتعارض مع سياسة الموقع ومعاييره.

كما أشار إلى أن الحساب أنشأ حسابات وهمية أيضاً، وتم ربطه بمجموعة "Evropa" القومية المتطرفة

أتت تلك الخطوة بعد أن نشر حساب ANANTA_US دعوات للتوجه إلى المناطق السكنية مع صورة قبضة مرفوعة إلى الأعلى، في إشارة إلى مهاجمة المحال والمناطق السكنية.

يذكر أن الرئيس الأميركي، كان اتهم أنتيفا واليسار الراديكالي بالتسبب بالفوضى في البلاد، على خلفية التظاهرات التي خرجت في مختلف المدن وتخللتها أعمال شغب وسلب ونهب. وقال عبر حسابه في تويتر قبل يومين "إنها أنتيفا واليسار الراديكالي. لا تلقي اللوم على الآخرين!".

وأنتيفا – هي اختصار لـ "مكافحة الفاشية" - وهو اسم الجماعات المناهضة للعنصرية ذات الميول اليسارية التي تراقب وتتبع أنشطة النازيين الجدد المحليين.

يشار إلى أنه ليس للحركة هيكل موحد أو قيادة مركزية، لكنها ظهرت في شكل هيئات محلية في جميع أنحاء البلد، لا سيما على الساحل الغربي.

يأتي هذا في وقت تشهد عدة مدن أميركية، أعمال عنف وشغب انطلقت وسط احتجاجات على خلفية مقتل المواطن الأميركي جورج فلويد على يد أحد عناصر الشرطة في مدينة مينيابوليس، بعد أن خنقه، الأسبوع الماضي.