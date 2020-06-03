أميركا: السعودية تستضيف مانحي اليمن والحوثي يعرقل المساعدات

أكد مجلس الأمن القومي الأميركي، الأربعاء، أنه بينما تستضيف المملكة العربية السعودية مؤتمر المانحين لمساعدة أبناء اليمن، يواصل الحوثيون عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية.

وكتب في سلسلة تغريدات نشرها على موقعه الرسمي "تويتر"، "بدلاً من الاستجابة لنداءات الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، يهاجم الحوثيون المملكة العربية السعودية بطائرات بدون طيار متفجرة تقدمها إيران، لقد حان الوقت للحوثيين للعمل من أجل حل سلمي لإنهاء الصراع في اليمن".

(1/2) While Saudi Arabia is hosting a donor’s conference to help the people of #Yemen, the Houthis continue to obstruct the delivery of vital humanitarian assistance. — NSC (@WHNSC) June 3, 2020

هذا وكان مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن مع الأمم المتحدة انطلق أمس الثلاثاء في الرياض، بدعوة من المملكة العربية السعودية، والذي يركز على دعم وتنسيق الجهود الأممية والدولية لتحسين الوضع الإنساني في البلاد، التي تواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم، مع انتشار فيروس كورونا مؤخراً وأمراض أخرى.

وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أعلن في كلمته أمام المؤتمر، أن المملكة تتبرع بنصف مليار دولار لمساعدة اليمن، داعيا المنظمات الدولية للمساهمة في مؤتمر المانحين، وكاشفا أن بلاده كانت قدّمت أكثر من 16 مليار دولار كمساعدات لليمن.

وقدّمت النرويج 175 مليون يورو لدعم اليمن في مؤتمر المانحين، كما تبرّعت هولندا بـ 15 مليون يورو، فيما منحت السويد 30 مليون دولار. وأعلنت بريطانيا تقديم نحو 160 مليون جنيه إسترليني لدعم اليمن.

بدوره، أكد الاتحاد الأوروبي، أن مسعى مؤتمر المانحين يهدف للتبرع بـ 71 مليون يورو.