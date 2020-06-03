البيت الأبيض: لم يطلق الغاز خلال ترجل ترمب للكنيسة

أوضح البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن القانون الأميركي يمنح حق التظاهر لكنه لا يعطي الحق بالتخريب والنهب.

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وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أنه لم يتم استخدام الغازات المسيلة للدموع خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للكنيسة.

وأشارت المتحدثة إلى أن جورج فلويد قتل بطريقة غير شرعية.

"لم أطلب إبعاد المتظاهرين"

من جهته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الأربعاء إنه لم يطلب إبعاد المتظاهرين قبل أن يترجل إلى كنيسة تاريخية محترقة جزئيا بالقرب من البيت الأبيض للتصوير هناك وهو يحمل الكتاب المقدس مع كبار مساعديه.

وقال ترمب في مقابلة مع راديو فوكس نيوز "لم يستخدموا الغاز المسيل للدموع" وهو ما يتناقض مع تقارير لعدد كبير من المحتجين والصحفيين بأن الغاز المسيل للدموع استخدم لإبعادهم عن الكنيسة.

وأضاف "الآن، عندما ذهبت لم أقل.. ابعدوهم من هنا. لم أعلم من كان هناك".

وفي مساء الاثنين بينما كان الناس يحتجون أمام كنيسة القديس يوحنا الأسقفية وفي الشوارع المؤدية للبيت الأبيض على مقتل جورج فلويد.

وبعد دقائق ترجل ترمب نحو الكنيسة مصحوبا بكبار مسؤولي إدارته بعدما أعلن من الحديقة الوردية في البيت الأبيض حملة اتحادية على الاحتجاجات العنيفة بأنحاء البلاد.