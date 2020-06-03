ترمب: وكأن اليسار الراديكالي وإعلامه متواطئون مع الرعاع!

اتهم الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بشكل غير مباشر "اليسار الراديكالي"، بحسب تعبيره، والإعلام المتعاطف معه بالتواطؤ مع "الرعاع واللصوص"، متسائلاً لماذ تقع كافة أعمال الشغب في المدن التي يحكمها الديمقراطيون.

وقال في تغريدة الأربعاء: من المثير للشفقة تقليل بعض القنوات وشبكات الإعلام من خطورة وفساد اليسار الراديكالي واللصوص والبلطجية، وأعمال الشغب التي مزقت مدننا. يبدو كما لو أنهم جميعاً يعملون معاً!".

So pathetic to watch the Fake News Lamestream Media playing down the gravity and depravity of the Radical Left, looters and thugs, ripping up our Liberal Democrat run (only) cities. It is almost like they are all working together? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2020

وكان الرئيس الأميركي اعتبر في تغريدة سابقة اليوم أن مدينة نيويورك خرجت عن السيطرة، في إشارة إلى أعمال الشغب التي طالت بعض المتاجر في وقت سابق.

يأتي هذا في حين أعلنت الشرطة الأميركية اليوم إصابة واحد على الأقل من أفراد الشرطة، ومشتبه به (حالته حرجة) بعد أن رد الأمن على إطلاق نار في حي بروكلين بمدينة نيويورك مساء الثلاثاء. وقال مصدر في الشرطة إن المشتبه به أصاب شخصا واحدا على الأقل بالرصاص في منطقة مشروع كينجزبورو هاوسز للإسكان العام قبل أن تصل الشرطة وتطلق النار عليه.

كما أضاف أن المعلومات الأولية أشارت إلى أن الحادث الذي وقع بعد التاسعة مساء، لا علاقة له بالاحتجاجات على مقتل جورج فلويد الذي لفظ أنفاسه بعد أن جثم شرطي بركبته على عنقه الأسبوع الماضي أو أعمال النهب والسلب التي أعقبت ذلك.

يذكر أن عدة مدن أساسية في الولايات المتحدة شهدت لليلة الثامنة على التوالي تظاهرات حاشدة في مواصلة للاحتجاج الذي انطلق إثر مقتل فلويد، على أيدي الشرطة في مينيابوليس، رافعين شعارات "حياة السود مهمة".

في حين أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) صباح الأربعاء (3 غرينتش) أنها نقلت نحو 1600 من قوات الجيش إلى العاصمة واشنطن، وذلك بعد احتجاجات عنيفة في المدينة أثناء الليل على مدى أيام.

وشهدت بعض المدن في البلاد أعمال نهب وتكسير لمحال ومراكز تجارية، فضلا عن اعتداءات متفرقة على عناصر في الشرطة، ما أدى أمس بحسب ما أعلنت السلطات الرسمية إلى إصابة 5 شرطيين.