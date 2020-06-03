عادات كادت تقسم البلاد.. جورج بوش يعلق على الاحتجاجات

علّق الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش علنا، الثلاثاء، لأول مرة على الاحتجاجات التي تعمّ الولايات المتحدة إثر مقتل جورج فلويد خنقاً على يد ضابط شرطة، قائلا: "لقد حان الوقت لأميركا دراسة إخفاقاتنا المأساوية".

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في التفاصيل، قال بوش في بيان، إنه وزجته "يشعران بالكرب من الخنق الوحشي لجورج فلويد، وهما منزعجان من الظلم والخوف اللذين يخنقان بلادنا".

كما تابع البيان: "مع ذلك، فقد قاومنا الرغبة في التحدث علناً، لأن هذا ليس الوقت المناسب لنا لإلقاء المحاضرات. لقد حان الوقت بالنسبة لنا للاستماع. لقد حان الوقت لكي تدرس أميركا إخفاقاتنا المأساوية وكما نفعل سنرى أيضا بعض نقاط قوتنا التعويضية". مضيفا: "كان التحدي الأكبر الذي تواجهه أميركا منذ فترة طويلة هو توحيد الناس من خلفيات مختلفة جداً في دولة واحدة تتساوى فيها العدالة والفرص".

عادات كادت تقسم البلاد!

ثم تابع: "إن عقيدة وعادات التفوق العرقي، التي كادت أن تقسم بلدنا، لا تزال تهدد اتحادنا. إن الأجوبة على المشاكل الأميركية نجدها من خلال الارتقاء إلى مستوى المثل الأميركية - إلى الحقيقة الأساسية وهي أن جميع البشر خلقوا متساوين ووهب الله بعض الحقوق، يشك الكثيرون في عدالة بلدنا، ولسبب وجيه. يرى السود الانتهاك المتكرر لحقوقهم دون استجابة عاجلة وكافية من المؤسسات الأميركية"، بحسب البيان.

حياة السود مهمة

وعلى صعيد تطور الأحداث في أميركا، فقد شهدت عدة مدن أساسية في الولايات المتحدة لليلة الثامنة على التوالي، تظاهرات حاشدة في مواصلة للاحتجاج الذي انطلق إثر مقتل المواطن الأميركي، جورج فلويد، على أيدي الشرطة في مينيابوليس، رافعين شعارات "حياة السود مهمة".

في حين أعلنت وزارة الدفاع الأميركية ( البنتاغون) صباح الأربعاء (3 غرينتش) أنها نقلت نحو 1600 من قوات الجيش إلى العاصمة واشنطن، وذلك بعد احتجاجات عنيفة في المدينة أثناء الليل على مدى أيام.

إلى ذلك، أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس أن معظم الأميركيين يتعاطفون مع الاحتجاجات.