اعتقال أكثر من 10 آلاف شخص في احتجاجات أميركا

ألقي القبض على أكثر من عشرة آلاف شخص في احتجاجات تندد بالعنصرية وعنف الشرطة في أعقاب وفاة جورج فلويد، وفقا لإحصاءات أسوشيتد برس عن اعتقالات معروفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

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وازداد العدد بالمئات كل يوم مع تدفق المتظاهرين إلى الشوارع حيث واجهوا وجودا كثيفا للشرطة وحظر التجول الذي يمنح سلطات إنفاذ القانون سلطات اعتقال متزايدة.

وشهدت لوس أنجلوس حوالي ربع الاعتقالات على الصعيد الوطني، تليها نيويورك ودالاس وفيلادلفيا. وكان العديد من الاعتقالات بسبب جرائم ذات مستوى منخفض مثل انتهاكات حظر التجول وعدم إنهاء التجمهر. واعتقل المئات بتهمة السطو والنهب.

جمع تبرعات

وبينما كانت المدن غارقة في الاضطرابات الأسبوع الماضي، زعم سياسيون أن غالبية المتظاهرين كانوا من غير المشاغبين سياسيا، خلافا لما قاله حاكم ولاية مينيسوتا من أن 80 بالمائة من المشاركين في المظاهرات كانوا من خارج الولاية.

وجمعت جماعة في لوس أنجلوس تسمى صندوق مجلس مدينة الشعب حتى مساء الأربعاء أكثر من 2 مليون دولار للمتظاهرين المعتقلين هناك من خلال منصة "غو فاند مي" لجمع التبرعات عبر الإنترنت.

وقال منظمو جمع التبرعات إن مئات الآلاف من الدولارات التي تم جمعها ستذهب إلى منظمة "حياة السود مهمة-لوس أنجلوس" وكذلك نقابة المحامين الوطنية، وهي مجموعة تقدمية تدافع عن نشطاء الحقوق المدنية منذ الثلاثينيات.