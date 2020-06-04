ترمب: لن نحتاج للجيش لوقف العنف.. واقتصادنا يتحسن

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، إنه لا يعتقد أنه سيحتاج إلى الاستعانة بقوات الجيش للتصدي للاحتجاجات التي أشعلها مقتل جورج فلويد مدينة مينيابوليس على يد الشرطة أثناء اعتقاله.

“We need healing but we also need strength and we need toughness and we need law and order.” -@realDonaldTrump pic.twitter.com/iTK0W05BYx — GOP (@GOP) June 3, 2020

وقال ترمب في مقابلة مع تلفزيون نيوزماكس ردا على سؤال عما إذا كان سيرسل الجيش إلى أي مدن بعد الاحتجاجات التي شابها العنف في بعض الأحيان، بسبب مقتل جورج فلويد "لا أعتقد أننا سنضطر لذلك".

وأكد أن الاقتصاد الأميركي يتحسن رغم الظروف الحالية، وتابع "انظروا إلى سوق الأسهم".

كان مراسل العربية في واشنطن قد أفاد الأربعاء بأن القوات الأمنية فرضت طوقا حول محيط البيت الأبيض ومنعت المتظاهرين والصحافيين من الاقتراب من السياج حول "لافيت بارك".

وأضاف أن عشرات المتظاهرين تجمعوا قرب مقر بلدية واشنطن، ثم انطلقوا نحو مبنى الكونغرس، في حين أقلت باصات مئات الجنود إلى أمام محيط البيت الأبيض.

يأتي هذا بعد ساعات على إعلان وزارة الدفاع الأميركية ( البنتاغون) صباحا (3 غرينتش) أنها نقلت نحو 1600 من قوات الجيش إلى العاصمة واشنطن، وذلك إثر احتجاجات عنيفة في المدينة أثناء الليل على مدى أيام.

وقال جوناثان راث هوفمان، المتحدث باسم البنتاغون، في بيان، إن القوات "في حالة تأهب قصوى" لكنها "لا تشارك في الدعم الدفاعي لعمليات السلطة المدنية". وكان رئيس الحرس الوطني الأميركي أعلن سابقا أن 18 ألف فرد من الحرس يساعدون قوات إنفاذ القانون في 29 ولاية في البلاد.

كان الرئيس الأميركي قد قال في السابق إنه قد يستعين بقوات الجيش في الولايات التي تخفق في كبح الاحتجاجات العنيفة.